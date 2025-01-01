Обстрелы, режимы ЧС и КТО, мусорные войны: чем запомнится белгородцам 2024 год?

Posted 1 января, 06:00
Published 1 января, 06:00
Modified 1 января, 06:00
Updated 1 января, 06:00
На протяжении всего года ситуация в Белгородской области оставалась напряжённой из-за регулярных обстрелов, которые приводили к гибели и ранениям мирных жителей, а также к повреждению инфраструктуры.
На протяжении декабря 2023 года и начала января 2024 года случились множественные атаки, включая запуск ракет и использование БПЛА, что вызвало значительные разрушения и человеческие потери. Многие получили увечья, в том числе дети.
Череда страшных событий началась 30 декабря 2023 года, когда ВСУ ударили по центру Белгорода. Тогда погибли 25 человек, 109 получили ранения. В ответ на эти события власти отменили массовые мероприятия в регионе.
Обстрелы не утихали и на протяжении всех праздников. 1 января один из снарядов угодил в жилой дом в комнату, где был ребёнок. Он чудом остался жив. 2 января над областным центром сбили пять украинских ракет «Ольха». Мужчина получил ранения рук и ног, а женщина — рваную рану кисти. 4 января система ПВО сбила над Белгородом 10 украинских ракет. Пострадали двое мужчин. А 5 января во время обстрела города Шебекино был ранен охранник одного из промышленных предприятий.
Серьёзный обстрел Белгород пережил и 15 февраля 2024 года. В тот день погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Фотография с коляской на стадионе тогда облетела региональные и федеральные СМИ. Пострадали в тот день ещё 19 человек.
К середине марта 2024 года количество пострадавших продолжало расти. Сообщалось о смертельных случаях. Так, в один из жилых домов на улице Щорса в Белгороде врезался БПЛА ВСУ. В результате взрыва один мужчина погиб, двое белгородцев пострадали. Супруга погибшего получила тяжёлую черепно-мозговую травму, раны лица и ожоги на бедре.
Только с 12 по 17 марта число пострадавших составило 82, погибли 11 человек. 18 марта снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском Белгородского района. Погибла почти вся семья. А 19 марта ВСУ вновь атаковали город и район. Пострадали три человека. В их числе — 14-летний подросток.
20 марта в результате попадания снаряда ВСУ в машину погиб Валерий Кошель — супруг начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Кошель, которая ранее была главным редактором Бел.Ру.
После относительного затишья ВСУ вновь ударили по Белгороду. 12 мая обстрелы привели к ужасным последствиям, включая обрушение подъезда жилого дома на улице Щорса. Погибли в результате трагедии 17 человек, трое из них — дети. Обстрел был осуществлён с использованием ракеты «Точка-У».
Ещё один серьёзный обстрел Белгород пережил 30 августа. В тот вечер пострадали 46 человек, погибли пятеро мирных жителей. Крайне неспокойными для горожан выдались также выходной 1 сентября и первый учебный день — 2 сентября.
С начала марта по конец августа 134 мирных жителя погибли в результате обстрелов в Белгородской области.
На фоне продолжающихся атак на Белгородскую область в 2024 году произошли два важных изменения.
Первое: в регионе вновь действует режим контртеррористической операции (КТО). Его уже вводили в 2023 году, когда украинская ДРГ прорвалась в Грайворонский округ. Однако тогда режим действовал только сутки. С августа же отмены режима КТО не было.
Второе: также с августа на всю территорию региона распространили режим чрезвычайной ситуации. До изменений он действовал только в 15 населённых пунктах приграничья.
Спустя время режим ЧС в Белгородской области повысили с регионального до федерального уровня.
На фоне неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области стало больше населённых пунктов, куда закрыли или ограничили въезд.
Тема повышения стоимости проезда стала актуальной для жителей Белгородской агломерации. В сентябре заместитель губернатора Владимир Базаров заявил, что реальная стоимость поездки в общественном транспорте составляет 58 рублей.
Проезд для жителей Белгорода и Белгородского района в итоге подорожает, но не так сильно. При этом введение проездных или транспортных карт не планировалось.
В ноябре подтвердилось, что стоимость проезда в автобусах Белгородской агломерации увеличится: при оплате картой — 25 рублей, наличными — 30 рублей, а льготникам — 15 рублей.
Запомнится белгородцам год и многочисленными кадровыми перестановками. Так, у губернатора появились новые заместили. Управление региональной безопасности возглавил работавший ранее в Перми Сергей Дядькин, а администрацией главы региона руководит Александр Лоренц (работал в том числе в Ярославской области, Ставропольском крае).
Врио заместителя по вопросам сельского хозяйства стал Андрей Антоненко. Вместе с тем в декабре освободился пост первого заместителя губернатора — его оставил Дмитрий Гладский. Также у Гладкова появились три новых советника.
В то же время свой пост после скандала потерял Андрей Гоц, ранее возглавлявший управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.
Перестановки произошли и на уровне глав районов и округов. Так, после претензий Гладкова к работе Алексея Калашникова на посту главы Алексеевского округа освободившийся пост заняла бывшая старооскольская чиновница Светлана Халеева.
Уже в декабре перестановки продолжились. Гладков предложил Владимиру Жданову, экс-главе Шебекинского округа, занять пост руководителя Старооскольского округа, а на его место назначить Андрея Гриднева, ранее возглавлявшего Новооскольский округ. Что касается бывшего главы Старооскольского округа Андрея Чеснокова, он станет новым советником директора СОФ МГРИ.
Позже стало известно, что обязанности Гриднева в Новооскольском округе будет исполнять Андрей Миськов, который ранее занимал пост главы Краснояружского района. Его место занял Виталий Кутоманов, бывший первый заместитель главы Ракитянского района, отвечавший за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Однако данная информация вызвала недовольство у части белгородцев, особенно среди жителей Старооскольского округа, которые выразили желание, чтобы на пост главы был назначен кандидат из их муниципалитета.
На обращения граждан ответили в оперативном штабе, пояснив, что кандидатура на должность главы Старооскольского округа еще не утверждена, и выбор будет осуществляться Советом депутатов.
Ротации произошли и в «высшей лиге». Летом экс-губернатор Евгений Савченко неожиданно объявил об уходе в отставку с поста сенатора. Он мотивировал своё решение желанием сосредоточиться на научной и экспертной деятельности. Вместо Савченко в Совете Федерации теперь Белгородскую область представляет Тарас Хтей.
Минувшим летом в столице региона бурно обсуждали историю с увольнением директоров школ. Началось всё в июне с ухода с поста главы управления образования Ирины Гричаниковой, проработавшей в этой должности с 2015 года. Освободившееся место занял Михаил Шейченко, но не надолго — уже в сентябре он покинул должность, а затем вернулся на работу в Белгородский институт развития образования.
Тем же летом появилась информация об увольнении директоров нескольких школ. В мэрии ответили, что это часть «плановой кадровой работы» в системе образования перед началом каждого нового учебного года.
Официальные лица объяснили, что увольнения связаны с истечением трудовых контрактов. К примеру, десять директоров, девять из которых — пенсионеры в возрасте до 75 лет — решили уйти до истечения срока контрактов в октябре–декабре 2024 года. Их должности займут действующие заместители.
Тем не менее прокуратура нашла нарушения в процедуре увольнения и попыталась помочь уволенным, но суд оказался против. Однако история на этом не закончилась: в конце ноября родители начали массово жаловаться на увольнение директора прогимназии № 51.
В начале сентября Минобороны РФ совместно с правительством Белгородской области начало процесс формирования добровольческого отряда под названием «Барс-Белгород». С появлением отряда многие чиновники решили вступить в его ряды.
Среди них:
Некоторые чиновники уже вернулись к мирной жизни, а одного уволили. Подробнее — в нашем материале.
Пройдя через целый год судебных разбирательств, споров и несогласованных действий, компании «Русагро» и «Агро-Белогорье» наконец прекратили противостояние.
«Русагро» объявило о завершении сделки по консолидации 100% акций «ГК Агро-Белогорье». Теперь 100% уставного капитала ранее принадлежавшей компании владельца Владимира Зотова находится под их контролем.
Подробную информацию о том, как производители пришли к такой сделке, опубликовали журналисты Бел.Ру в материале. Это почти похоже на «инструкцию по поглощению», которую компания отказалась комментировать.
Губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос об этой истории, заявил, что рейдерским захватом произошедшее не считает и что с предложением об объединении компаний выступил сам Зотов.
В конце 2023 года в Белгородской области возникли проблемы с вывозом мусора, вызванные неисправностями в технике компании «Еврологистик». К лету 2024 года ситуация ухудшилась до критической. С 20 июня по 6 августа региональная прокуратура зафиксировала 57 случаев нарушения организации вывоза ТКО на территории области.
Как сообщил ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство чиновник, компания «Еврологистик», получившая контракты на вывоз ТКО в 2022 году, не справилась с поставленными задачами. В связи с этим контракт был расторгнут в одностороннем порядке, чтобы избежать дальнейших проблем. Оперативный штаб, принимая во внимание режим чрезвычайной ситуации в регионе, решил заключить договоры с новыми подрядчиками без проведения торгов — до появления нового конкурса.
С начала ноября отходы в регионе вывозят три перевозчика: ООО «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС», ООО «Коммунальщик». Некоторые муниципалитеты создали свои коммунальные предприятия, которые занялись этой работой по субподряду.
По словам министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, по состоянию на конец года на линии работало нужное количество мусоровозов, однако местами ощущалась нехватка водителей.