Обстрелы, режимы ЧС и КТО, мусорные войны: чем запомнится белгородцам 2024 год?

Как сообщил ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство чиновник, компания «Еврологистик», получившая контракты на вывоз ТКО в 2022 году, не справилась с поставленными задачами. В связи с этим контракт был расторгнут в одностороннем порядке, чтобы избежать дальнейших проблем. Оперативный штаб, принимая во внимание режим чрезвычайной ситуации в регионе, решил заключить договоры с новыми подрядчиками без проведения торгов — до появления нового конкурса.