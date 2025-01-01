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Posted 1 января, 19:18

Published 1 января, 19:18

Modified 1 января, 19:20

Updated 1 января, 19:20

Количество раненных при обстрелах 1 января белгородцев увеличилось до четырёх

Четыре белгородца пострадали 1 января из-за атак ВСУ. Что с их состоянием?

1 января 2025, 19:18
Фото: 1MI.

Количество раненных при обстрелах 1 января белгородцев увеличилось до четырёх

Сюжет
Обстрел
Третья атака со стороны Украины на Белгородскую область за сутки. За первые сутки нового 2025 года от обстрелов пострадали уже четыре человека. Подробнее о ранениях двух жителей сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В первый раз ВСУ ударили по муниципалитетам Белгородской области сразу после боя курантов: тогда в Шебекинском округе заметили несколько разрушений в многоэтажных домах.

Следующая атака снова была по этому району: на этот раз пострадали двое мужчин, одного из которых пришлось оставить на лечение в горбольнице № 2 Белгорода.

Две атаки 1 января, двое пострадавших: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
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Спустя пару часов стало известно о третьем обстреле, в котором вновь пострадали белгородцы. Украинский дрон нанёс удар по движущемуся по автодороге Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе авто.

Ранения получили два белгородца: у одного мужчины диагностировали осколочные ранения лица, у другого — ранения живота и предплечья. Медики приняли решение оставить пострадавших на лечение в Валуйской ЦРБ.

ВСУ нанесли удары по Белгородской области после боя курантов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ
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