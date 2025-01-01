Четыре белгородца пострадали 1 января из-за атак ВСУ. Что с их состоянием?

Posted 1 января, 19:18
Published 1 января, 19:18
Modified 1 января, 19:20
Updated 1 января, 19:20
В первый раз ВСУ ударили по муниципалитетам Белгородской области сразу после боя курантов: тогда в Шебекинском округе заметили несколько разрушений в многоэтажных домах.
Следующая атака снова была по этому району: на этот раз пострадали двое мужчин, одного из которых пришлось оставить на лечение в горбольнице № 2 Белгорода.
Спустя пару часов стало известно о третьем обстреле, в котором вновь пострадали белгородцы. Украинский дрон нанёс удар по движущемуся по автодороге Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе авто.
Ранения получили два белгородца: у одного мужчины диагностировали осколочные ранения лица, у другого — ранения живота и предплечья. Медики приняли решение оставить пострадавших на лечение в Валуйской ЦРБ.