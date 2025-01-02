Две белгородки стали лауреатами конкурса «Воспитатели России»

Posted 2 января, 07:07
Published 2 января, 07:07
Modified 2 января, 07:09
Updated 2 января, 07:09
В рамках конкурса педагоги со всей России демонстрируют новые подходы и направления системы образования для детей дошкольного возраста.
Победителей конкурса наградили в столице. Екатерина Баркова стала лучшей в номинации «Успешный воспитатель». Екатерина Борисенко выиграла в номинации «Развивающие игры и пособия. Стартап».
Всего в конкурсе было 14 номинаций, в этот раз участников набралось больше пяти тысяч.