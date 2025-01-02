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Posted 2 января, 07:07

Published 2 января, 07:07

Modified 2 января, 07:09

Updated 2 января, 07:09

Две белгородки стали лауреатами конкурса «Воспитатели России»

Две белгородки стали лауреатами конкурса «Воспитатели России»

2 января 2025, 07:07
Фото: Изображение Midjourney.
Конкурс для лучших воспитателей страны проводили в 12-й раз. Среди победителей оказались и два педагога из Белгородской области.

В рамках конкурса педагоги со всей России демонстрируют новые подходы и направления системы образования для детей дошкольного возраста.

Победителей конкурса наградили в столице. Екатерина Баркова стала лучшей в номинации «Успешный воспитатель». Екатерина Борисенко выиграла в номинации «Развивающие игры и пособия. Стартап».

Всего в конкурсе было 14 номинаций, в этот раз участников набралось больше пяти тысяч.

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#Евгений Грицков#Общество#Педагоги#Всероссийский конкурс#Детские сады
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