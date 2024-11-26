«Как в Чернобыле»: белгородцев ужаснуло состояние двора в детском саду

Белгородцы сравнили вид двора в детском саду с Чернобылем

Сюжет Новости Старого Оскола

По словам местной жительницы, двор детского сада «Вишенка» в Старом Осколе не благоустроен, а вместо тротуара там грязь. Женщина попросила навести порядок, чтобы детям было приятно выходить на прогулку.