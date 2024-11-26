«Как в Чернобыле»: белгородцев ужаснуло состояние двора в детском саду

Posted 26 ноября, 15:45
Published 26 ноября, 15:45
Modified 26 ноября, 15:45
Updated 26 ноября, 15:45
Жители Старого Оскола рассказали, что их любимый детский сад «Вишенка» находится в плохом состоянии.
«Сад замечательный, воспитатели и работники великолепные. Так почему наша администрация не может благоустроить двор? Это страсть, а не площадка для детей — как в Чернобыле. Может, как-то подтолкнуть нашего мэра и администрацию навести чистоту, забор поставить? Сделать площадку новую. Почему они должны гулять в такой грязи?» — пишет местная жительница.
Её жалобу заметил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он отметил, что взял обращение в работу и даст подробный ответ по ситуации к 27 ноября.