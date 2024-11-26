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Posted 26 ноября, 15:45

Published 26 ноября, 15:45

Modified 26 ноября, 15:45

Updated 26 ноября, 15:45

Двор детского сада в Старом Осколе

«Как в Чернобыле»: белгородцев ужаснуло состояние двора в детском саду

26 ноября 2024, 15:45
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Двор детского сада в Старом Осколе

Белгородцы сравнили вид двора в детском саду с Чернобылем

Сюжет
Новости Старого Оскола
По словам местной жительницы, двор детского сада «Вишенка» в Старом Осколе не благоустроен, а вместо тротуара там грязь. Женщина попросила навести порядок, чтобы детям было приятно выходить на прогулку.

Жители Старого Оскола рассказали, что их любимый детский сад «Вишенка» находится в плохом состоянии.

«Сад замечательный, воспитатели и работники великолепные. Так почему наша администрация не может благоустроить двор? Это страсть, а не площадка для детей — как в Чернобыле. Может, как-то подтолкнуть нашего мэра и администрацию навести чистоту, забор поставить? Сделать площадку новую. Почему они должны гулять в такой грязи?» — пишет местная жительница.

Её жалобу заметил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он отметил, что взял обращение в работу и даст подробный ответ по ситуации к 27 ноября.

Двор детского сада в Старом ОсколеДвор детского сада в Старом Осколе
Двор детского сада в Старом ОсколеДвор детского сада в Старом Осколе
Двор детского сада в Старом Осколе. Фото: страница Вячеслава Гладкова
В Белгороде могут открыть больше мест в детских садах
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Чернобыль#Грязь#Детсад#Андрей чесноков
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