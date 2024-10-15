За год в Белгороде стало на шесть детских садов меньше

Posted 15 октября, 14:35
Published 15 октября, 14:35
Modified 15 октября, 14:37
Updated 15 октября, 14:37
В 2023 году количество детей в Белгороде уменьшилось на 10 139 по сравнению с 2022 годом и составило 63 826 человек. Среди них — 19 869 дошкольников, что на 3696 меньше, чем в предыдущем периоде.
В 2023 году в Белгороде функционировало 94 дошкольных учреждения: 70 — муниципальных, а 24 — частных. Всего количество организаций уменьшилось на шесть по сравнению с 2022-м: закрылось 4 частных и 2 муниципальных. Всего в детских садах города обучалось 16 873 ребенка, что на 199 меньше, чем в прошлом году.
В 2023 году в Белгороде работало 54 школы:
Общее количество учеников составляло 39 771. Это на 2210 детей меньше, чем в 2022 году.
Напомним, что в 2023 году в Белгороде также наблюдалось снижение рождаемости и увеличение смертности.