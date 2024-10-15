За год в Белгороде стало на шесть детских садов меньше

В 2023 году в Белгороде функционировало 94 дошкольных учреждения: 70 — муниципальных, а 24 — частных. Всего количество организаций уменьшилось на шесть по сравнению с 2022-м: закрылось 4 частных и 2 муниципальных. Всего в детских садах города обучалось 16 873 ребенка, что на 199 меньше, чем в прошлом году.