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Posted 15 октября, 14:35

Published 15 октября, 14:35

Modified 15 октября, 14:37

Updated 15 октября, 14:37

За год в Белгороде стало на шесть детских садов меньше

За год в Белгороде стало на шесть детских садов меньше

15 октября 2024, 14:35
Фото: 1MI
Сюжет
Школьники
Детей в Белгороде в прошлом году стало меньше на 14% по сравнению с 2022-м. Эти данные приводятся в паспорте города.

В 2023 году количество детей в Белгороде уменьшилось на 10 139 по сравнению с 2022 годом и составило 63 826 человек. Среди них — 19 869 дошкольников, что на 3696 меньше, чем в предыдущем периоде.

В 2023 году в Белгороде функционировало 94 дошкольных учреждения: 70 — муниципальных, а 24 — частных. Всего количество организаций уменьшилось на шесть по сравнению с 2022-м: закрылось 4 частных и 2 муниципальных. Всего в детских садах города обучалось 16 873 ребенка, что на 199 меньше, чем в прошлом году.

В 2023 году в Белгороде работало 54 школы:

  • 48 муниципальных учреждений, где обучалось 93,7% учащихся;
  • 4 государственных, в которых учились 5,3% школьников;
  • 2 негосударственных учреждения, там обучался 1% детей.

Общее количество учеников составляло 39 771. Это на 2210 детей меньше, чем в 2022 году.

Напомним, что в 2023 году в Белгороде также наблюдалось снижение рождаемости и увеличение смертности.

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#Анна Селищева#Город#Общество#Школьники#Дети#Статистика#Белгород#Дошкольники
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