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Posted 15 октября, 06:46

Published 15 октября, 06:46

Modified 15 октября, 06:46

Updated 15 октября, 06:46

В Белгороде зафиксировано снижение рождаемости в 2023 году

Смерть чаще родов: в Белгороде продолжается убыль населения

15 октября 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Белгороде зафиксировано снижение рождаемости в 2023 году

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Паспорт
За 2023 год в Белгороде зарегистрировано снижение рождаемости и естественная убыль. Соответствующие данные приводятся в паспорте Белгорода за 2023 год.

На 1 января 2024 года численность населения Белгорода составила 328 482 человека. В течение 2023 года в городе зарегистрировали 2462 новорождённых, что на 203 малыша меньше, чем в предыдущем году. Из этого числа 1187 детей стали первенцами, вторыми стали 899 детей, третьими и последующими — 376.

Общий коэффициент рождаемости в городе составил 7,4 промилле, что на 0,4 промилле ниже показателя 2022 года. Коэффициент смертности снизился на 0,8 до 12,5 промилле. Естественная убыль составила -5,1 промилле, что указывает на продолжающееся преобладание смертности над рождаемостью.

Напомним, что мы уже публиковали статистику по гендерному соотношению жителей Белгорода за 2023 год.

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#Анна Селищева#Общество#Паспорт#Смертность#Рождаемость#Статистика#Демография#Белгород
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