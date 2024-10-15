Смерть чаще родов: в Белгороде продолжается убыль населения

Posted 15 октября, 06:46
Published 15 октября, 06:46
Modified 15 октября, 06:46
Updated 15 октября, 06:46
На 1 января 2024 года численность населения Белгорода составила 328 482 человека. В течение 2023 года в городе зарегистрировали 2462 новорождённых, что на 203 малыша меньше, чем в предыдущем году. Из этого числа 1187 детей стали первенцами, вторыми стали 899 детей, третьими и последующими — 376.
Общий коэффициент рождаемости в городе составил 7,4 промилле, что на 0,4 промилле ниже показателя 2022 года. Коэффициент смертности снизился на 0,8 до 12,5 промилле. Естественная убыль составила -5,1 промилле, что указывает на продолжающееся преобладание смертности над рождаемостью.
Напомним, что мы уже публиковали статистику по гендерному соотношению жителей Белгорода за 2023 год.