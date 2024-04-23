КСП Белгорода зафиксировала рост количества финансовых нарушений в 2023 году

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
По данным Сорокиной, в 2023 году объём проверенных средств КСП составил 4 млрд рублей. По результатам контрольных и бюджетно-аналитических мероприятий специалисты установили 3134 нарушения и рисков на общую сумму почти 21 млн рублей.
В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост количества, но снижение объёма финансовых нарушений. Из них подлежат устранению на более 12 млн рублей. В основном это нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов, а также при ведении бухгалтерского учёта.
Светлана Сорокина
Сорокина отметила, что среди причин допущенных нарушений — несовершенство отдельных нормативных и локальных актов, а то и их отсутствие, нехватка кадров, специалистов нужной квалификации и т. д.