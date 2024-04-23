Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

КСП Белгорода зафиксировала рост количества финансовых нарушений в 2023 году

КСП Белгорода зафиксировала рост количества финансовых нарушений в 2023 году

23 апреля 2024, 15:02
Фото: 1MI
О деятельности Контрольно-счётной палаты города Белгорода в 2023 году сообщила её председатель Светлана Сорокина. Она отметила, что эксперты зафиксировали рост количества финансовых нарушений.

По данным Сорокиной, в 2023 году объём проверенных средств КСП составил 4 млрд рублей. По результатам контрольных и бюджетно-аналитических мероприятий специалисты установили 3134 нарушения и рисков на общую сумму почти 21 млн рублей.

В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост количества, но снижение объёма финансовых нарушений. Из них подлежат устранению на более 12 млн рублей. В основном это нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов, а также при ведении бухгалтерского учёта.
Светлана Сорокина

Сорокина отметила, что среди причин допущенных нарушений — несовершенство отдельных нормативных и локальных актов, а то и их отсутствие, нехватка кадров, специалистов нужной квалификации и т. д.

Без договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Не доделали, но переплатили: КСП нашла нарушения при строительстве автобусного паркаКСП нашла нарушений на 630 млн рублей при освоении бюджета Белгородской областиКСП: Белоблводоканал терпел убытки из-за потери 27% воды
#Кристина Семенчук#Проверки#Новости Белгорода#Белгород#Бухгалтерский учет#Контрольно-счётная палата#Финансовые нарушения
Подпишитесь
Вторая атака ВСУ за вечер: в результате взрыва под Белгородом загорелся автомобиль
Сегодня, 17:36
«Эффект уже виден». Полковник Алёхин — о работе ВС РФ у границ Белгородской области
Сегодня, 13:59
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
Сегодня, 12:12
Мишустин поручил довести выплаты пострадавшим белгородцам «быстро и без проволочек»
Сегодня, 14:24
Один в Старом Осколе, другая не в РФ. Куда разъехались свидетели по делу Сергиенко?
Сегодня, 13:21
Муниципальным служащим Белгорода подняли ежеквартальную премию из-за обстановки
Сегодня, 14:30
"