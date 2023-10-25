Без договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода

Posted 25 октября, 14:09
Published 25 октября, 14:09
Modified 25 октября, 14:09
Updated 25 октября, 14:09
В документе указано, что при проведении контрольного мероприятия в Белгороде эксперты КСП региона установили ряд нарушений. Так, при предоставлении в аренду муниципального имущества в 2020-21 годах бюджет недополучил доходы в размере 38 млн рублей. А именно арендная плата не пересматривалась в течение длительного времени, фактическое использование арендуемых помещений не соответствовало назначению, которое учитывалось при определении размера арендной платы, также не контролировалось соблюдение условий договоров аренды имущества.
При назначении арендной платы за земельные участки городские власти допустили потери бюджета в сумме 32 млн рублей. Это произошло из-за того, что расчёт арендной платы производился с нарушениями действующего порядка, имелись факты использования участков без оформления договоров и взимания платы.
Кроме этого, мэрия Белгорода произвела неэффективные расходы в сумме 1,1 млн рублей на оплату по решениям суда за техобслуживание и общедомовые нужды по помещениям, предоставленным в безвозмездное пользование.
Недополучены доходы от муниципальных унитарных предприятий в виде части прибыли в сумме 544 тысяч рублей, а также неустойки за нарушения сроков платежа в сумме 251 тысяч рублей.
Допускались нарушения законов при приватизации муниципального имущества в части необоснованного предоставления преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставления отсрочки платежей.
Среди остальных нарушений:
По итогам тогда ещё главе администрации Белгорода Антону Иванову внесли представление для устранения выявленных нарушений и недостатков.