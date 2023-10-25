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Posted 25 октября, 14:09

Published 25 октября, 14:09

Modified 25 октября, 14:09

Updated 25 октября, 14:09

Без договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода

Без договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода

25 октября 2023, 14:09
Фото: 1MI
Белгородская облдума приняла к сведения годовой отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты (КСП) области по итогам 2022 года. В документе идёт речь о нарушениях, которые обнаружило ведомство, при проверке работы мэрии областного центра.

В документе указано, что при проведении контрольного мероприятия в Белгороде эксперты КСП региона установили ряд нарушений. Так, при предоставлении в аренду муниципального имущества в 2020-21 годах бюджет недополучил доходы в размере 38 млн рублей. А именно арендная плата не пересматривалась в течение длительного времени, фактическое использование арендуемых помещений не соответствовало назначению, которое учитывалось при определении размера арендной платы, также не контролировалось соблюдение условий договоров аренды имущества.

При назначении арендной платы за земельные участки городские власти допустили потери бюджета в сумме 32 млн рублей. Это произошло из-за того, что расчёт арендной платы производился с нарушениями действующего порядка, имелись факты использования участков без оформления договоров и взимания платы.

Кроме этого, мэрия Белгорода произвела неэффективные расходы в сумме 1,1 млн рублей на оплату по решениям суда за техобслуживание и общедомовые нужды по помещениям, предоставленным в безвозмездное пользование.

Недополучены доходы от муниципальных унитарных предприятий в виде части прибыли в сумме 544 тысяч рублей, а также неустойки за нарушения сроков платежа в сумме 251 тысяч рублей.

Допускались нарушения законов при приватизации муниципального имущества в части необоснованного предоставления преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставления отсрочки платежей.

Среди остальных нарушений:

  • не обеспечена полнота и достоверность учёта арендных платежей за пользование муниципальным имуществом;
  • ненадлежащим образом проводилась претензионно-исковая работа;
  • не актуализировался реестр муниципальной собственности;
  • не на все объекты зарегистрировано право собственности;
  • не проводилась инвентаризация имущества казны;
  • имелись расхождения между данными бухучёта объектов, составляющих муниципальную казну, с данными реестр муниципальной собственности;
  • имелись недостатки при осуществлении контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.

По итогам тогда ещё главе администрации Белгорода Антону Иванову внесли представление для устранения выявленных нарушений и недостатков.

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