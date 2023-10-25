Без договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода

В документе указано, что при проведении контрольного мероприятия в Белгороде эксперты КСП региона установили ряд нарушений. Так, при предоставлении в аренду муниципального имущества в 2020-21 годах бюджет недополучил доходы в размере 38 млн рублей. А именно арендная плата не пересматривалась в течение длительного времени, фактическое использование арендуемых помещений не соответствовало назначению, которое учитывалось при определении размера арендной платы, также не контролировалось соблюдение условий договоров аренды имущества.