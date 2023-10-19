Не доделали, но переплатили: КСП нашла нарушения при строительстве автобусного парка

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
В ходе проверки Контрольно-счётная палата установила, что построенный в посёлке Северный Белгородского района автобусный парк был введён несвоевременно. В итоге это, а также «непоследовательность по изменению маршрутной сети и приобретению автобусов» привели к тому, что регион не смог достигнуть нужных показателей по обеспечению микрорайонов регулярными перевозками.
Кроме того, изначально автобусный парк был рассчитан на 600 мест. Построили же объект с мощностью на 451 место — это 75% от плана.
При этом запланированный объём средств на возведение составлял 600 млн рублей. Фактические расходы — 748,9 млн рублей. Согласно отчёту палаты, были произведены избыточные расходы на 600 тыс. рублей —из-за необоснованно завышенных стоимостей проектных работ и платы за госэкспертизу. Ещё 200 тыс. рублей неэффективно потратили на разработку озеленения и благоустройство.
По итогам проверки замгубернатора Владимиру Базарову внесли представление для устранения нарушений.