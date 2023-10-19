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Published Сегодня, 09:36

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Автобусный парк под Белгородом получился меньше, но дороже

Не доделали, но переплатили: КСП нашла нарушения при строительстве автобусного парка

19 октября 2023, 09:36
Фото: Midjourney

Автобусный парк под Белгородом получился меньше, но дороже

Контрольно-счётная палата Белгородской области установила, что в 2019 году регион не достиг показателей по обеспечению микрорайонов автобусами. Одна из причин — несвоевременный ввод парка в Северном.

В ходе проверки Контрольно-счётная палата установила, что построенный в посёлке Северный Белгородского района автобусный парк был введён несвоевременно. В итоге это, а также «непоследовательность по изменению маршрутной сети и приобретению автобусов» привели к тому, что регион не смог достигнуть нужных показателей по обеспечению микрорайонов регулярными перевозками.

Кроме того, изначально автобусный парк был рассчитан на 600 мест. Построили же объект с мощностью на 451 место — это 75% от плана.

При этом запланированный объём средств на возведение составлял 600 млн рублей. Фактические расходы — 748,9 млн рублей. Согласно отчёту палаты, были произведены избыточные расходы на 600 тыс. рублей —из-за необоснованно завышенных стоимостей проектных работ и платы за госэкспертизу. Ещё 200 тыс. рублей неэффективно потратили на разработку озеленения и благоустройство.

По итогам проверки замгубернатора Владимиру Базарову внесли представление для устранения нарушений.

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#Белгородская область#Нарушения#Автобусный парк#Расходы#Северный#Белгород#Контрольно-счётная палата#Госэкспертиза#Микрорайоны#Артем Черненко
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