Не доделали, но переплатили: КСП нашла нарушения при строительстве автобусного парка

В ходе проверки Контрольно-счётная палата установила, что построенный в посёлке Северный Белгородского района автобусный парк был введён несвоевременно. В итоге это, а также «непоследовательность по изменению маршрутной сети и приобретению автобусов» привели к тому, что регион не смог достигнуть нужных показателей по обеспечению микрорайонов регулярными перевозками.