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Posted 11 октября, 10:25

Published 11 октября, 10:25

Modified 11 октября, 10:27

Updated 11 октября, 10:27

За год в Белгороде ввели на 52% больше жилья в МКД

Паспорт Белгорода: резкий рост по жилью в МКД

11 октября 2024, 10:25
Фото: 1MI

За год в Белгороде ввели на 52% больше жилья в МКД

Сюжет
Строительство
За 2023 год в Белгороде заметно вырос объем выполненных строительных работ. Почти на половину увеличилась площадь новых многоэтажных жилых домов. Эти данные приводятся в паспорте города за 2023 год.

В 2023 году строительный сектор Белгорода рост. Объем выполненных работ достиг 7,2 млрд рублей, что на 34% или 1,8 млрд рублей превышает показатели 2022 года.

Общая площадь новых введёных многоэтажных жилых домов составила 92,79 тыс. м², что на 52,1% больше, чем в предыдущем году. Площадь индивидуального жилищного строительства составила 45 тыс. м², что на 0,6% меньше, чем в 2022-м.

Доля жилья, построенного гражданами, сократилась до 32,7% от общего объёма ввода, что является снижением почти на 10% по сравнению с предыдущим периодом. В процессе реконструкции находилось 299 объектов, среди которых 216 — жилые (72,2%) и 83 — нежилые (27,8%).

В 2023 году ввели в эксплуатацию 45 объектов нежилого назначения, что на 40,6% больше, чем в 2022 году. Однако в Белгороде не появилось новых автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

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