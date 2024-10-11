Паспорт Белгорода: резкий рост по жилью в МКД

Posted 11 октября, 10:25
Published 11 октября, 10:25
Modified 11 октября, 10:27
Updated 11 октября, 10:27
В 2023 году строительный сектор Белгорода рост. Объем выполненных работ достиг 7,2 млрд рублей, что на 34% или 1,8 млрд рублей превышает показатели 2022 года.
Общая площадь новых введёных многоэтажных жилых домов составила 92,79 тыс. м², что на 52,1% больше, чем в предыдущем году. Площадь индивидуального жилищного строительства составила 45 тыс. м², что на 0,6% меньше, чем в 2022-м.
Доля жилья, построенного гражданами, сократилась до 32,7% от общего объёма ввода, что является снижением почти на 10% по сравнению с предыдущим периодом. В процессе реконструкции находилось 299 объектов, среди которых 216 — жилые (72,2%) и 83 — нежилые (27,8%).
В 2023 году ввели в эксплуатацию 45 объектов нежилого назначения, что на 40,6% больше, чем в 2022 году. Однако в Белгороде не появилось новых автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.