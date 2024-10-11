Паспорт Белгорода: предприятий меньше, ИП больше

В 2023 году наибольшее сокращение количества предприятий было зафиксировано в сфере финансовой и страховой деятельности — на 8,9%, что составило 19 организаций. Кроме того, наблюдалось снижение на одно предприятие в сфере добычи полезных ископаемых и на два — в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха.