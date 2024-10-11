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Posted 11 октября, 10:18

Published 11 октября, 10:18

Modified 11 октября, 10:20

Updated 11 октября, 10:20

Стало известно о состоянии предпринимательства в Белгороде

Паспорт Белгорода: предприятий меньше, ИП больше

11 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI

Стало известно о состоянии предпринимательства в Белгороде

Сюжет
Паспорт
В Белгороде в 2023 году наблюдалось сокращение количества предприятий и организаций и увеличение числа индивидуальных предпринимателей. Был снижен бюджет на поддержку малого бизнеса.

В 2023 году в Белгороде насчитывалось 13 238 предприятий и организаций, что на 135 меньше, чем в 2022-м. При этом количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 444 человека и достигло 11 476.

Однако бюджет города на развитие и поддержку малого предпринимательства сократился на 40,05% и составил 125,4 млн рублей. В пересчёте на одно малое предприятие эта сумма составила 19,54 тысяч рублей.

Количество субъектов предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города также уменьшилось по сравнению с 2022 годом до 655,8 единицы.

В 2023 году наибольшее сокращение количества предприятий было зафиксировано в сфере финансовой и страховой деятельности — на 8,9%, что составило 19 организаций. Кроме того, наблюдалось снижение на одно предприятие в сфере добычи полезных ископаемых и на два — в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха.

В сфере обрабатывающих производств произошло сокращение на две единицы производства текстильных изделий, на четыре — предприятий по обработке древесины, на шесть — электрического оборудования, на три — мебели, на одно — бумаги и бумажных изделий, на два — полиграфической деятельности, на три — прочих готовых изделий.

Тем не менее, в некоторых секторах экономики наблюдался рост конкуренции:

  • Производство автотранспортных средств увеличилось на одно предприятие.
  • Производство одежды — на четыре.
  • Напитков — на три.
  • Число образовательных учреждений возросло на 12.
  • В сфере здравоохранения и социальных услуг количество организаций увеличилось на 13.
  • Химические производства расширились на два.
  • Предприятий водоснабжения стало на одно больше.
  • Выпуск резиновых и пластмассовых изделий увеличился на два предприятия.
  • Производства металлических изделий — на семь.
  • Наблюдался рост в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: на три организации.
  • В сфере транспортировки и хранения количество предприятий увеличилось на одно.
  • В производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на два.
  • В строительстве стало больше на девять предприятий.
  • В предоставлении прочих видов услуг — на шесть.
  • В области информации и связи появилось одно новое предприятие.
Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше
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