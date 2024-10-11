Паспорт Белгорода: предприятий меньше, ИП больше

Posted 11 октября, 10:18
Published 11 октября, 10:18
Modified 11 октября, 10:20
Updated 11 октября, 10:20
В 2023 году в Белгороде насчитывалось 13 238 предприятий и организаций, что на 135 меньше, чем в 2022-м. При этом количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 444 человека и достигло 11 476.
Однако бюджет города на развитие и поддержку малого предпринимательства сократился на 40,05% и составил 125,4 млн рублей. В пересчёте на одно малое предприятие эта сумма составила 19,54 тысяч рублей.
Количество субъектов предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города также уменьшилось по сравнению с 2022 годом до 655,8 единицы.
В 2023 году наибольшее сокращение количества предприятий было зафиксировано в сфере финансовой и страховой деятельности — на 8,9%, что составило 19 организаций. Кроме того, наблюдалось снижение на одно предприятие в сфере добычи полезных ископаемых и на два — в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха.
В сфере обрабатывающих производств произошло сокращение на две единицы производства текстильных изделий, на четыре — предприятий по обработке древесины, на шесть — электрического оборудования, на три — мебели, на одно — бумаги и бумажных изделий, на два — полиграфической деятельности, на три — прочих готовых изделий.
Тем не менее, в некоторых секторах экономики наблюдался рост конкуренции: