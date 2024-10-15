Поредел и постарел: людей в Белгороде стало меньше, но они стали старше

По данным паспорта Белгорода, в 2023 году плотность населения города сократилась на 32 чел/км². Среднегодовая численность населения в 2022 году составляла 337,25 тысячи человек, а в 2023 году равнялась уже 331,2 тысячи. Причём средний возраст населения города увеличился с 40,4 до 41,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении уменьшилась незначительно: с 73,72 до 73,5.