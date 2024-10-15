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Posted 15 октября, 05:43

Published 15 октября, 05:43

Modified 15 октября, 05:43

Updated 15 октября, 05:43

За 2023 год в Белгороде сократилась численность населения

Поредел и постарел: людей в Белгороде стало меньше, но они стали старше

15 октября 2024, 05:43
Фото: 1MI

За 2023 год в Белгороде сократилась численность населения

Сюжет
Паспорт
Среднегодовая численность горожан сократилась на почти шесть тысяч человек, а плотность населения уменьшилась на 32 человека на квадратный километр. Вместе с этим средний возраст белгородцев увеличился.

По данным паспорта Белгорода, в 2023 году плотность населения города сократилась на 32 чел/км². Среднегодовая численность населения в 2022 году составляла 337,25 тысячи человек, а в 2023 году равнялась уже 331,2 тысячи. Причём средний возраст населения города увеличился с 40,4 до 41,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении уменьшилась незначительно: с 73,72 до 73,5.

Напомним, что 56,4% населения Белгорода на 2023 год составляли женщины, а 43,6% — мужчины. Из них 17,25% — дети до 16 лет, 56,41% — лица трудоспособного возраста, а 26,34% — пенсионеры.

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