Поредел и постарел: людей в Белгороде стало меньше, но они стали старше

Posted 15 октября, 05:43
Published 15 октября, 05:43
Modified 15 октября, 05:43
Updated 15 октября, 05:43
По данным паспорта Белгорода, в 2023 году плотность населения города сократилась на 32 чел/км². Среднегодовая численность населения в 2022 году составляла 337,25 тысячи человек, а в 2023 году равнялась уже 331,2 тысячи. Причём средний возраст населения города увеличился с 40,4 до 41,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении уменьшилась незначительно: с 73,72 до 73,5.
Напомним, что 56,4% населения Белгорода на 2023 год составляли женщины, а 43,6% — мужчины. Из них 17,25% — дети до 16 лет, 56,41% — лица трудоспособного возраста, а 26,34% — пенсионеры.