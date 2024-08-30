Ответ окончательный: как будут работать детские сады в Белгороде с 1 сентября?

На сегодняшний день больше половины учреждений дошкольного образования — 70 детских садов — уже работают в режиме дежурных групп. Максимальная численность воспитанников, которые могут одновременно присутствовать, определена индивидуально для каждого учреждения. Прежде всего ориентировались на вместимость укрытий.