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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В отличие от школ, детсады в Белгороде не изменят формат работы

Ответ окончательный: как будут работать детские сады в Белгороде с 1 сентября?

30 августа 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
В отличие от школ, детсады в Белгороде не изменят формат работы

Мэр Белгорода дал окончательный ответ о работе детсадов в городе

Власти наконец-то определились с форматом работы детских садов. В новом учебном году они продолжат функционировать в режиме дежурных групп. В зданиях оборудовали укрытия и проверили системы безопасности.
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Дети

Детские сады в Белгороде с 1 сентября продолжат работать в формате дежурных групп, рассказал мэр города Валентин Демидов. Такое решение принял региональный оперативный штаб в связи с напряжённой оперативной обстановкой.

На сегодняшний день больше половины учреждений дошкольного образования — 70 детских садов — уже работают в режиме дежурных групп. Максимальная численность воспитанников, которые могут одновременно присутствовать, определена индивидуально для каждого учреждения. Прежде всего ориентировались на вместимость укрытий.

Перед началом учебного года специальная комиссия оценила работу систем безопасности, в том числе организацию и состояние убежищ. В каждом детсаду прошли родительские собрания, где взрослые также ознакомились с планируемым форматом работы.

«Важно, что все дети смогут посещать дошкольные образовательные учреждения только с письменного согласия родителей. Коллективы детских садов согласны работать и хотят работать. Но ещё раз подчеркну, что главный критерий — это обеспечение безопасности как детей, так и персонала детского сада», — уточнил мэр.

Чтобы определить ребёнка в дежурную группу, необходимо обратиться к заведующему детским садом.

Выводят ли детей из дежурных групп в детских садах Белгорода на прогулки?
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#Валерия Колесникова#Город#Дети#Родители#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Дежурные группы#Валентин Демидов
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