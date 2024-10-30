В Белгороде могут открыть больше мест в детских садах

Posted 30 октября, 16:50
Published 30 октября, 16:50
Modified 30 октября, 16:53
Updated 30 октября, 16:53
Жительница Белгорода рассказала, что с сентября её ребёнка перевели в детский сад в центральной части города, ей нужно выходить на работу, ребёнка не с кем оставить, и попросила Гладкова дать комментарий по наличию мест в яслях.
Губернатор ответил, что его заместитель Андрей Милёхин поможет ей индивидуально решить вопрос. Также напомнил, что количество мест в детских садах в обстреливаемой части города должно равняться количеству мест в укрытиях с учётом работы дежурных групп.
«Очевидно, что ситуация, которая у нас складывается к началу ноября, и то, что происходило в первом квартале 2024 года — разница огромная. Поэтому поручил провести опрос родителей и провести встречи с коллективами детских садов и принять решение об увеличении численности детей в данных детских садах. Но сказать, что мы на 100% обезопасим детей, мы не можем — мы живём в этой ситуации третий год. Мы должны гибко подходить к вопросу, что делали и всегда».