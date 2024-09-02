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Published Сегодня, 11:00

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Updated Сегодня, 11:05

В Белгороде закрыли детские сады, но оставили работать колледжи

Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?

2 сентября 2024, 11:00
Фото: 1MI

В Белгороде закрыли детские сады, но оставили работать колледжи

Из-за обстрелов в Белгороде власти решили на неделю закрыть часть детских садов на Харгоре. Учеников школ этого же района на неделю перевели на дистанционку. Журналисты Бел.Ру изучили сведения о работе вузов и колледжей.
Сюжет
Школы

Детские сады

В Белгороде 2 сентября под обстрел попал детсад «Львёнок». Здание практически разрушено, в него было прямое попадание. После этого власти на неделю решили закрыть ряд дошкольных учреждений на Харгоре. Среди них детские сады № 35, 66, 67, 75, 79, 81 и 89 на улице Губкина, детские сады №64 и 69 на улице Королёва, дошкольные учреждения на улице Костюкова (№46, 48, 56 и 87), а также два детских сада на улице Спортивная (№85 и 88).

Кроме этого, работать не будут следующие детские сады:

  • №39, ул. Горького;
  • №53, ул. Мокроусова;
  • №57, ул. 5 Августа;
  • №59, бульвар 1 Салюта;
  • №70 «Светлячок», проспект Ватутина;
  • № 72, ул. Шаландина;
  • №78, ул. Будённого;
  • №84, ул. 60 лет Октября;
  • № 3, ул. Крылова;
  • №14 «Золотой ключик», ул. Шумилова;
  • №16, ул. Генерала Апанасенко;
  • №17, микрорайон Салют;
  • №19 «Антошка», ул. Есенина.

Работа дежурных групп будет продолжаться в северном и центральном районах Белгорода. Родители имеют возможность подать заявление для временного размещения своих детей в этих группах. Для этого необходимо обратиться к руководителю детского сада.

Школы

Ограничения коснулись и работы школ на Харгоре. В течение недели они будут работать только в удалённом формате. Это касается школы №3 на улице Есенина, №8 на улице Квасова, лицея №10 на улице Мокроусова, школы №13 на улице Горького, центра образования «Луч» на ул. Щорса, гимназии №22 на бульваре Юности, школы №28 на улице Щорса, школы №31 на ул. Костюкова, школы №34 на ул. 8 Марта, школы №36 на бульваре 1 Салюта и Шуховского лицея.

Также только в дистанционном формате будут работать школы:

  • №39, ул. Королёва;
  • №40, ул. Шаландина;
  • №41, бульвар Юности;
  • №42, ул. 60 лет Октября;
  • №43, ул. 60 лет Октября;
  • №46, ул. Спортивная;
  • №47, ул. Дегтярёва;
  • №49, ул. Конева;
  • №50, ул. Есенина.

К вопросу дальнейшей работы этих школ власти вернутся в следующий понедельник.

Вузы

Белгородский государственный институт искусств и культуры перевёл факультеты, которые находятся по улицах Королёва, 7 и Губкина, 53, на дистанционное обучение. Сделал такое заявление ректор института Сергей Курганский.

Что касается факультета исполнительного искусства на Гражданском проспекте, 55, он продолжит функционировать в смешанном формате, согласно своему индивидуальному расписанию.

В БГТУ им. Шухова студентам напомнили, что у них есть право как приходить на занятия в университет очно, так и получать знания в дистанционном формате. При выборе дистанта, необходимо обратиться с заявлением в директорат института.

Фото: Соцсети учреждения

В НИУ «БелГУ» о каких-либо изменениях в работе вуза не сообщалось. Не изменился график работы в Белгородском юридическом институте МВД России имени И. Д. Путилина. А в Белгородском государственном аграрном университете имени Василия Яковлевича Горина даже прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

Фото: Соцсети учреждения

Колледжи

Информации о каких-либо изменениях в работе Белгородского индустриального колледжа не было. Известно, что в День знаний в учреждении прошла радиолинейка.

Как и ранее было решено, в очно-заочной форме обучаются учащиеся медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ».

Никаких изменений не произошло в работе Белгородского педагогического колледжа и правоохранительного колледжа.

Напомним, журналисты Бел.Ру также изучили графики работы учреждений культуры Белгорода и торговых центров. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Школы#Вузы#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Дистанционное обучение#Обстрелы#Колледжи
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