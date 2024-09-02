Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?

В Белгороде 2 сентября под обстрел попал детсад «Львёнок». Здание практически разрушено, в него было прямое попадание. После этого власти на неделю решили закрыть ряд дошкольных учреждений на Харгоре. Среди них детские сады № 35, 66, 67, 75, 79, 81 и 89 на улице Губкина, детские сады №64 и 69 на улице Королёва, дошкольные учреждения на улице Костюкова (№46, 48, 56 и 87), а также два детских сада на улице Спортивная (№85 и 88).