Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Белгороде 2 сентября под обстрел попал детсад «Львёнок». Здание практически разрушено, в него было прямое попадание. После этого власти на неделю решили закрыть ряд дошкольных учреждений на Харгоре. Среди них детские сады № 35, 66, 67, 75, 79, 81 и 89 на улице Губкина, детские сады №64 и 69 на улице Королёва, дошкольные учреждения на улице Костюкова (№46, 48, 56 и 87), а также два детских сада на улице Спортивная (№85 и 88).
Кроме этого, работать не будут следующие детские сады:
Работа дежурных групп будет продолжаться в северном и центральном районах Белгорода. Родители имеют возможность подать заявление для временного размещения своих детей в этих группах. Для этого необходимо обратиться к руководителю детского сада.
Ограничения коснулись и работы школ на Харгоре. В течение недели они будут работать только в удалённом формате. Это касается школы №3 на улице Есенина, №8 на улице Квасова, лицея №10 на улице Мокроусова, школы №13 на улице Горького, центра образования «Луч» на ул. Щорса, гимназии №22 на бульваре Юности, школы №28 на улице Щорса, школы №31 на ул. Костюкова, школы №34 на ул. 8 Марта, школы №36 на бульваре 1 Салюта и Шуховского лицея.
Также только в дистанционном формате будут работать школы:
К вопросу дальнейшей работы этих школ власти вернутся в следующий понедельник.
Белгородский государственный институт искусств и культуры перевёл факультеты, которые находятся по улицах Королёва, 7 и Губкина, 53, на дистанционное обучение. Сделал такое заявление ректор института Сергей Курганский.
Что касается факультета исполнительного искусства на Гражданском проспекте, 55, он продолжит функционировать в смешанном формате, согласно своему индивидуальному расписанию.
В БГТУ им. Шухова студентам напомнили, что у них есть право как приходить на занятия в университет очно, так и получать знания в дистанционном формате. При выборе дистанта, необходимо обратиться с заявлением в директорат института.
В НИУ «БелГУ» о каких-либо изменениях в работе вуза не сообщалось. Не изменился график работы в Белгородском юридическом институте МВД России имени И. Д. Путилина. А в Белгородском государственном аграрном университете имени Василия Яковлевича Горина даже прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.
Информации о каких-либо изменениях в работе Белгородского индустриального колледжа не было. Известно, что в День знаний в учреждении прошла радиолинейка.
Как и ранее было решено, в очно-заочной форме обучаются учащиеся медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ».
Никаких изменений не произошло в работе Белгородского педагогического колледжа и правоохранительного колледжа.
Напомним, журналисты Бел.Ру также изучили графики работы учреждений культуры Белгорода и торговых центров. Подробности — по ссылке.