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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:36

Родители жалуются на поборы в одном из детсадов Белгородской области

«Куда идёт бюджет?» Белгородцы жалуются на поборы в детском саду

28 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI
Родители жалуются на поборы в одном из детсадов Белгородской области

В Белгородской области пообещали провести проверку после жалобы на детсад

В детском саду посёлка Ракитное, по словам одной из мам, с родителей требуют сдавать деньги на различные нужды. В этот раз — на установку забора. Причём его якобы сначала установили, а уже потом обязали родителей оплатить. Глава администрации района пообещал организовать проверку.

Белгородка утверждает, что в детском саду № 1 посёлка Ракитное с родителей якобы регулярно требуют сдавать деньги. По словам женщины, руководство сада просило деньги на покос травы, покраску площадки, покупку новых игрушек и стульев для укрытий, а также на отправку ковров в химчистку.

Сейчас же с родителей просят сдать деньги на установку забор. Причём его якобы уже установили, а затем поставили в известность о необходимости оплаты.

«Это государственный садик, не частный, почему мы должны делать всё за свой счёт? Куда идёт бюджет на данный садик?» — возмущается родительница.

Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов заявил, что спонсорская помощь образовательным учреждениям может оказываться только на добровольной основе. Он пообещал, что в детском саду проведут проверку.

Скриншоты переписки в родительском чатеСкриншоты переписки в родительском чате
Скриншоты переписки в родительском чате
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Ракитное#Родители#Проверка#Ракитянский район#Детский сад#Поборы#Детсад#Белгород#Анатолий Климов
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