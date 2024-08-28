«Куда идёт бюджет?» Белгородцы жалуются на поборы в детском саду

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Белгородка утверждает, что в детском саду № 1 посёлка Ракитное с родителей якобы регулярно требуют сдавать деньги. По словам женщины, руководство сада просило деньги на покос травы, покраску площадки, покупку новых игрушек и стульев для укрытий, а также на отправку ковров в химчистку.
Сейчас же с родителей просят сдать деньги на установку забор. Причём его якобы уже установили, а затем поставили в известность о необходимости оплаты.
«Это государственный садик, не частный, почему мы должны делать всё за свой счёт? Куда идёт бюджет на данный садик?» — возмущается родительница.
Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов заявил, что спонсорская помощь образовательным учреждениям может оказываться только на добровольной основе. Он пообещал, что в детском саду проведут проверку.