«Куда идёт бюджет?» Белгородцы жалуются на поборы в детском саду

В Белгородской области пообещали провести проверку после жалобы на детсад

В детском саду посёлка Ракитное, по словам одной из мам, с родителей требуют сдавать деньги на различные нужды. В этот раз — на установку забора. Причём его якобы сначала установили, а уже потом обязали родителей оплатить. Глава администрации района пообещал организовать проверку.