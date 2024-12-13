Гладков: детский сад в Губкине отремонтировали впервые за полвека

Детский сад в Губкине отремонтировали впервые за 50 лет. Образовательное учреждение расчитано на 166 мест и занимает почти 2 тысячи квадратных метров. Ремонт инициировал губернатор Вячеслав Гладков, а сами ремонтные работы начались в феврале этого года. На эти нужды они выделили более 247 млн рублей.