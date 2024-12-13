bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 14:18

Published 13 декабря, 14:18

Modified 13 декабря, 14:20

Updated 13 декабря, 14:20

Гладков: детский сад в Губкине отремонтировали впервые за полвека

Гладков: детский сад в Губкине отремонтировали впервые за полвека

13 декабря 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
Детский сад «Ивушка» находится в Губкинском округе. Ремонт учреждения начался в феврале 2024 года, а уже в декабре он в обновлённом состоянии открыл двери для детей. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Детский сад в Губкине отремонтировали впервые за 50 лет. Образовательное учреждение расчитано на 166 мест и занимает почти 2 тысячи квадратных метров. Ремонт инициировал губернатор Вячеслав Гладков, а сами ремонтные работы начались в феврале этого года. На эти нужды они выделили более 247 млн рублей.

«Мирная повестка, безусловно, остается доминирующей в нашей работе. Я очень рад, что, например, в Губкинском городском округе после капитального ремонта заработал детский сад „Ивушка“. Я надеюсь, что качество ремонта порадует и детей, и воспитателей, и, конечно же, родителей. Обязательно постараюсь в ближайшее время заехать, посмотреть качество работ и рассказать об этом», — сообщил губернатор Гладков.

В детском саду «Ивушка» полностью обновили все инженерные системы и отделку, улучшили внешний вид. Также утеплили и облицевали фасад, заменили кровли и окна, благоустроили территорию и установили ограждения и навесы. Внутри выложили кирпичную кладку, смонтировали перегородки, уложили плитки и подготовили стены.

«Как в Чернобыле»: белгородцев ужаснуло состояние двора в детском саду
Узнать подробнее
Читайте также:
Вспышка болезни? Воспитанникам детского сада под Белгородом потребовался врачВладимир Ефимов: Благодаря льготной аренде в столице появится новый детский садВ Белгороде могут открыть больше мест в детских садах
#Александра Склярова#Белгородская область#Губкин#Детские сады#Детсад#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика