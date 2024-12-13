Гладков: детский сад в Губкине отремонтировали впервые за полвека

Posted 13 декабря, 14:18
Published 13 декабря, 14:18
Modified 13 декабря, 14:20
Updated 13 декабря, 14:20
Детский сад в Губкине отремонтировали впервые за 50 лет. Образовательное учреждение расчитано на 166 мест и занимает почти 2 тысячи квадратных метров. Ремонт инициировал губернатор Вячеслав Гладков, а сами ремонтные работы начались в феврале этого года. На эти нужды они выделили более 247 млн рублей.
«Мирная повестка, безусловно, остается доминирующей в нашей работе. Я очень рад, что, например, в Губкинском городском округе после капитального ремонта заработал детский сад „Ивушка“. Я надеюсь, что качество ремонта порадует и детей, и воспитателей, и, конечно же, родителей. Обязательно постараюсь в ближайшее время заехать, посмотреть качество работ и рассказать об этом», — сообщил губернатор Гладков.
В детском саду «Ивушка» полностью обновили все инженерные системы и отделку, улучшили внешний вид. Также утеплили и облицевали фасад, заменили кровли и окна, благоустроили территорию и установили ограждения и навесы. Внутри выложили кирпичную кладку, смонтировали перегородки, уложили плитки и подготовили стены.