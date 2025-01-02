В полиции не знают, как Геннадий Бобрицкий сбежал из-под домашнего ареста

Posted 2 января, 09:18
Published 2 января, 09:18
Modified 2 января, 09:20
Updated 2 января, 09:20
Белгородская полиция не может объяснить, как один из самых состоятельных бизнесменов региона смог уйти от ареста. Геннадий Бобрицкий, по некоторым сведениям, сбежал за пределы России ещё летом.
Бобрицкий является владельцем агрохолдинга «Приосколье», осенью был «переобъявлен» в федеральный розыск, сообщали в МВД России.
Известно, что до этого Бобрицкий находился под домашним арестом в родной Белгородской области. Журналисты «Фонаря» попытались выяснить, контролировали ли сотрудники УМВД соблюдение условий ареста и как он смог покинуть место проживания и скрыться от следствия.
В результате стало ясно, что белгородская полиция не осуществляла контроль за его пребыванием под домашним арестом.
— Обязанность следить за соблюдением домашнего ареста обвиняемыми в совершении преступлений не входит в задачи органов внутренних дел, — сообщили «Фонарю» в пресс-службе областного УМВД.
Осуществлять контроль должны были сотрудники УФСИН по Белгородской области.
Следует отметить, что по закону за находящимися под домашним арестом людьми должны следить сотрудники УФСИН, для этого применяются электронные браслеты. Срок такого ареста может длиться до двух месяцев, но его можно продлить при необходимости.
Возглавляет уголовно-исправительную инспекцию белгородского управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгения Гай.
Геннадия Бобрицкого объявили в розыск 27 ноября. Задержали его ещё в 2023 году вместе с Владимиром Тебекиным. Ранее Бобрицкий возглавил рейтинг самых богатых белгородцев.