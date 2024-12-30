Горели машины, накрывали погибших: волонтёры — о событиях 30 декабря

Posted 30 декабря, 07:13
Published 30 декабря, 07:13
Modified 30 декабря, 07:15
Updated 30 декабря, 07:15
Татьяна Закоморная во время начала обстрела находилась в университете, сначала ей показалось, что это, как обычно, сбили что-то над городом, оттого и дребезжали окна. Сообщив родителям, что всё хорошо, Татьяна поехала в центр города по делам.
По пути на остановку девушка увидела, что один из снарядов прилетел в аудиторию. «Слава богу — выходной», — подумала Татьяна, ведь днём ранее в этой аудитории студенты сдавали последние экзамены. Далее был ещё один прилёт, но осознание, что произойдёт что-то страшное, не наступило.
Пассажиры автобуса, проезжая панорамный вид на город, увидели чёрные столбы дыма, всем стало страшно, и люди начали звонить родственникам. Тогда ещё не ввели правила действия водителей автобуса и пассажиров при обстрелах, а сирену и вовсе включили впервые, поэтому транспорт продолжал движение по намеченному маршруту.
Татьяна вспоминает вид разбитого города, когда ещё полчаса назад у всех было новогоднее настроение и люди радостно готовились к празднику, покупали подарки. Девушка была в состоянии шока от таких контрастов.
Татьяна вышла на остановке у универмага Белгород, увидела тела погибших, разрушения. «Когда я вышла из автобуса, я думала — мне снится, честно, я не поверила», — вспоминает Татьяна.
«Мозг в критической ситуации не способен мыслить здраво, вместо того чтобы пойти в безопасное место, я пошла ближе к центру. Было переживание за людей, хотелось убедиться, что всё не так плохо, как мне кажется. Но, дойдя до „Маяка“, я поняла, что ситуация ещё хуже».
Там горело много машин, бригады скорой помощи оказывали первую помощь пострадавшим, и накрывали тех, кого не удалось спасти. Тут уже девушка решила, что надо пойти в безопасное место.
Укрывшись, в течение полу часа, Татьяна получила сообщение о том, что набирается команда волонтёров для помощи в ликвидации последствий обстрела.
«Гордость за белгородцев, быстро создали чат, собрали людей, откликнулось очень много тех, кто не был ранее волонтером».
Девушка поехала в Центр молодежных инициатив, где собирались все, кто мог, и брали с собой любой инвентарь, ведь никто не имел представления что может понадобиться. Оттуда, разгруппировавшись по машинам, ребята поехали на места обстрелов. Татьяна вспоминает, что вернуться туда было особенно сложно морально, ведь она была там днём и та картина стояла перед глазами.
Задача стояла убрать стекло возле «Маяка», была опасность в том, что осколки продолжали падать, с помощью жителей дома волонтеры успешно убрали все. Подходили прохожие, которые узнавали, как могут помочь, выражали желание поучаствовать.
Татьяна говорит: «Прошёл год, а я могу по часам рассказать, как и что там было. Это сильно повлияло на меня, моё мировоззрение. Не могу сказать, что я отпустила это, это невозможно. Поменялось отношение к людям, своя жизнь кажется проще, проблемы теряют свою важность. Думаешь больше о близких, чаще общаешься с родителями. Более снисходительное отношение к людям. Меняется отношение к реакции людей на стрессовые ситуации».
Абдула Абдуллаев, волонтер регионального штаба «Мы вместе», 30 декабря находился дома, когда пришла просьба о том, что набираются волонтеры и надо приехать в штаб. Далее инвентарь погрузили в автобусы и с разрешения гос. служб команда выдвинулась на помощь.
По прибытии Абдула был шокирован последствиями. Но несмотря ни на что, они с командой приступили к разбору осколков фасадов домов, битых стекол.
«Я понимал, что нужна моя помощь, я не могу оставаться в стороне, я должен помочь людям, с которыми живу в одном городе. Мне не было страшно, для меня было важно просто помочь».
Такие ситуации напоминают нам о важности мер предосторожности во время обстрелов. А также о необходимости помогать друг другу в критической ситуации, быть рядом. Ведь у всех разная реакция на стресс, кто-то впадает в ступор, кто-то в истерику, всем нужна поддержка. Волонтёры призывают жителей города не оставаться равнодушными и не проходить мимо, если видите, что кому-то нужна помощь.