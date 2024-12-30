Горели машины, накрывали погибших: волонтёры — о событиях 30 декабря

Девушка поехала в Центр молодежных инициатив, где собирались все, кто мог, и брали с собой любой инвентарь, ведь никто не имел представления что может понадобиться. Оттуда, разгруппировавшись по машинам, ребята поехали на места обстрелов. Татьяна вспоминает, что вернуться туда было особенно сложно морально, ведь она была там днём и та картина стояла перед глазами.