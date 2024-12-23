«Война не закончилась»: 30 декабря в Белгородской области не объявят днём траура

Posted 23 декабря, 16:20
Published 23 декабря, 16:20
Modified 23 декабря, 17:02
Updated 23 декабря, 17:02
В прямом эфире Вячеславу Гладкову задали вопрос, объявят ли 30 декабря день траура хотя бы на региональном уровне в память о всех погибших мирных жителях «нашей многострадальной Белгородчины».
«Пусть без запрета на корпоративы, без траурных лент на флагах. Хотя ленты это уже нетрудно. В этот день уличную музыку подобрать соответствующую, классическую. Объявить минуту молчания всем нашим землякам», — написала белгородка.
Губернатор отметил, что предложение правильное и такие планы на самом деле были, однако «ситуация опасности» никуда не делась. К тому же, с начала СВО погибло большое количество жителей области, не только в этот день, но и позже, и после, заявил Гладков:
«Война не закончилась. <…> Давайте всё же подумаем, что все эти решения мы должны принимать выверенно после окончания специальной военной операции. Обсудим по датам. Потому что 30 декабря — крайне тяжёлая дата и с точки зрения количества погибших. Но с другой стороны 30 декабря — это новогодний праздник. И допустить ошибку — то ли похороны, то ли свадьба — простите, если некорректно, есть такая поговорка, но мы не имеем права».
Также глава региона ответил, что город является «живым организмом» и дату никак перенести нельзя. Кроме того, в силу оперативной обстановки «мы не знаем, что будет через минуту», поэтому спешить с таким важным решением не стоит.
При обстреле Белгорода 30 декабря погибли более 25 белгородцев, среди которых были и дети. Количество раненых составило более сотни. В этот день, около трёх часов дня, в Белгороде объявили ракетную опасность. Звуки взрывов белгородцы периодически слышали в течение, как минимум, пяти часов.