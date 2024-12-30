Год назад Белгород попал под сильнейший обстрел: как прошёл самый страшный день?

Врач Центральной подстанции скорой помощи Артём Губарев заявил, что несмотря на оперативную работу, он сам и его коллеги долгое время не могли забыть происходящее, а также поделился, что испытывает гордость не только за действия медиков, но и за участие простых граждан. «За сплочённость народа», как обозначил медик.