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Posted 30 декабря, 05:00

Published 30 декабря, 05:00

Modified 30 декабря, 05:00

Updated 30 декабря, 05:00

Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года

Год назад Белгород попал под сильнейший обстрел: как прошёл самый страшный день?

30 декабря 2024, 05:00
Фото: bel.ru. Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года

Белгородцы вспоминают жертв трагедии 30 декабря 2023 года

Сюжет
Новости Белгорода
30 декабря для жителей Белгорода теперь ассоциируется не только с приближением Нового года. Год назад в этот день погибли 25 человек, более сотни получили ранения, в их числе — маленькие дети и подростки. Как прошёл этот страшный день?

Прошёл год с трагедии 30 декабря, когда ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, ставший началом повторяющихся массированных атак на регион. Несмотря на то, что и до этой страшной даты город попадал под обстрелы, масштаб произошедшего отпечатался в воспоминаниях белгородцев очень глубоко.

Буквально в ночь с 29 на 30 декабря в Белгороде раздавались взрывы, погиб мужчина при прямом прилёте в частный дом, пострадали четверо мирных жителей, включая 10-летнего ребёнка.

Видео: «Белгород-медиа». Репортаж о 30 декабря 2023 года

Как всё началось

Разрушения и пожары

30 декабря около 15:00 в Белгороде впервые с начала СВО прозвучала сирена не в качестве проверки системы. Губернатор сообщил, что людям необходимо собрать документы и вещи первой необходимости, отойти от окон и не выходить на улицу.

Последствия обстрела Белгорода 30 декабря
Последствия обстрела Белгорода 30 декабря
Последствия обстрела Белгорода 30 декабря
Последствия обстрела Белгорода 30 декабря. Фото: «Фонарь»
Видео: SHOT. Момент прилёта в универмаг «Белгород»

В Сети появились фото первых последствий с разбитыми окнами, крошкой стекла на улицах, побитыми зданиями. На Соборной площади, где снаряд упал в районе катка, и у кинотеатра «Победа» разгорелись одни из первых пожаров, о которых в последующем поступало всё больше сообщений.

Фото пожаров после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде
Фото пожаров после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде
Фото пожаров после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде
Фото пожаров после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде
Фото пожаров после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде. Фото: «Блэтгород»
Видео: «Неморе». Пожар после обстрела Белгорода 30 декабря со стороны Соборной площади

Закрытые подвалы

Белгородцы, которые отправились к подвалам, оборудованным в качестве укрытий, столкнулись с проблемой. Как оказалось, спрятаться удалось не всем, потому что на многих дверях висели замки, несмотря на то, что ранее людям давали гарантию того, что помещения будут доступны в случае опасности.

Видео: Lenta. Закрытые укрытия 30 декабря 2023 года

На следующий день ничего не изменилось. Редакция «Фонаря» также рассказала о том, что на некоторых улицах убрали таблички, сообщающими о наличии в доме укрытия.

Видео: «Фонарь». Закрытые укрытия уже 31 декабря 2023 года

Раненые и погибшие

По информации первых оперативных данных, погибли двое детей и мужчина, трое мирных жителей оказались ранены. Далее — сообщение РИА «Новости» уже о четырёх погибших и 25 раненых. Постепенно числа росли или уменьшались, официальные заявления долго не поступали, однако на фото и видео очевидцев было видно множество жертв.

Видео: «Блэтгород». Обстановка у кинотеатра «Победа» в Белгороде 30 декабря 2023 года

Спустя два часа после обстрела МЧС, единственный официальный источник на тот момент, заявило, что пострадали 41 взрослый и четыре ребёнка, погибших мирных жителей 10 — девять взрослых и ребёнок.

Спустя три часа после начала обстрела становится известно о 108 пострадавших, среди которых 15 детей, а к восьми вечера говорят предварительное количество погибших — 11 взрослых и три ребёнка. Информация меняется через каждые несколько часов: 111 пострадавших и 18 погибших, 20 погибших, 24 погибших.

Окончательные данные — 25 погибших мирных жителей, пятеро из них — дети. Кто-то погиб на месте, кто-то скончался в больнице или по дороге туда.

Ранения получили 109 человек. Самых тяжёлых пациентов эвакуируют в федеральные центры.

Через неделю официально называют имена погибших.

Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря
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Последствия в городе

При обстреле ВСУ 30 декабря 2023 года в Белгороде выявили разрушения в 457 квартирах 60 МКД и в 12 частных домах. Такие данные приводили по состоянию на 1 января 2024 года.

Под удар также попали лицей и другие соцобъекты, торговые центры и более сотни автомобилей жителей города. Местами транспорт просто сгорел во время атаки.

Обломки, стекло и другие напоминания о произошедшем, покрывающие улицы, вышли убирать сотрудники БГБ и волонтёры. В помощь привезли дополнительную технику.

Журналисты Бел.Ру также прошлись по Белгороду после отмены ракетной опасности в день трагедии.

Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года
Белгород после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года. Фото: bel.ru
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Места памяти и поддержка

Уже утром 31 декабря белгородцы стянулись к повреждённому арт-объекту на Арбате. Люди несли цветы и игрушки в память о погибших во время трагедии.

Подобные мемориалы стихийно образовывались в местах гибели мирных жителей.

Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах
Мемориалы в память о погибших при массированном обстреле белгородцах. Фото: «Фонарь»

Места памяти организовали и в Старом Осколе, Воронеже, Волгограде. Люди приносили игрушки, цветы, свечи и конфеты, выражая скорбь о погибших в теракте детях.

Стихийные мемориалы в память о жертвах 30 декабря в Белгороде
Стихийные мемориалы в память о жертвах 30 декабря в Белгороде
Стихийные мемориалы в память о жертвах 30 декабря в Белгороде
Стихийные мемориалы в память о жертвах 30 декабря
Стихийные мемориалы в память о жертвах 30 декабря в Белгороде. Фото: bel.ru
Видео: Администрация Волгограда. Поддержка белгородцев от волгоградцев после трагедии 30 декабря 2023 года
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Белгородцев поддержали также на баскетбольном матче между командами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Сербии. Фанаты принесли плакат с надписью «Белгород, мы с тобой!».

Также во многих городах приняли решение отменить концерты и запуск новогодних салютов в знак поддержки Белгорода.

В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода
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Комментарии властей и обращение в ООН

Вячеслав Гладков

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что за всё время проведения СВО настолько тяжёлых последствий и ужасных трагедий не происходило в Белгородской области. По его словам, украинские военные намеренно целились в центр города и били по мирному населению. Об этом он заявил в интервью для «Соловьёв Live»:

«Били в центр, понимая, что попадут, и били просто по людям. Если честно, очевидно, что никто не целился в конкретное здание. Была цель — по центру города. <…> К этому нельзя быть готовым. К смерти детей, смерти женщин, к такому числу раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти».

Минобороны РФ

В ведомстве заявили, что теракт, как обозначил обстрел Белгорода 30 декабря постпред России при ООН Василий Небензя, для Украины не останется безнаказанным. Согласно официальной информации от Минобороны, по областному центру ВСУ ударили реактивными и кассетными снарядами и ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire:

«Средствами ПВО ракеты „Ольха“ и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. <…> В случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми».

По мнению МО, атака являлась попыткой отвлечь от происходящего на фронте.

Кремль

Дмитрий Песков, секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что для сведения к минимуму нападений на регионы России и избавиться от них в принципе, ВС РФ сделает всё возможное, как написало РИА «Новости». Так он ответил на вопросы касательно трагедии в Белгороде. И именно по этой причине проводится СВО, т. к. «киевский режим не гнушается» атаковать мирные города кассетными боеприпасами.

ООН

Организация Объединённых Наций осудила действия Киева, высказав мнение, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру и всех мирных жителей необходимо прекратить.

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Белгородцы, которые получили ранения, и очевидцы обстрела 30 декабря делились своими историями, рассказывая о своих близких и людях, спасавших жизни. В их число вошли не только сотрудники оперативных служб, но и простые прохожие, сотрудники магазинов и торговых центров, водители такси, студенты и школьники.

Врач Центральной подстанции скорой помощи Артём Губарев заявил, что несмотря на оперативную работу, он сам и его коллеги долгое время не могли забыть происходящее, а также поделился, что испытывает гордость не только за действия медиков, но и за участие простых граждан. «За сплочённость народа», как обозначил медик.

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