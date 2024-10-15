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Posted 15 октября, 11:37

Published 15 октября, 11:37

Modified 15 октября, 11:37

Updated 15 октября, 11:37

Стихийный мемориал в Белгороде в память о жертвах обстрела 30 декабря

Кировчанину грозит семь лет тюрьмы за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря

15 октября 2024, 11:37
Фото: bel.ru
Стихийный мемориал в Белгороде в память о жертвах обстрела 30 декабря
Сюжет
ФСБ
Житель Кирова оправдывал обстрел Белгорода 30 декабря и призывал продолжать атаки на Россию. Мужчину арестовали, но наказание ещё не назначили, пишет портал «PrоГород43».

В Кирове задержали мужчину, который оправдывал террористические атаки на Белгородскую область. Он в интернете одобрил обстрел Белгорода, случившийся 30 декабря 2023 года, а также призывал к продолжению атак по территории России.

Кировчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде. В настоящее время мужчина находится под арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В результате предновогоднего обстрела в Белгороде погибли 25 человек, ещё более 100 пострадали.

Напомним, что в Санкт-Петербурге на 300 тысяч рублей оштрафовали мужчину, публично оправдавшего обстрел Белгорода 15 февраля этого года.

Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля
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