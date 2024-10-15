Кировчанину грозит семь лет тюрьмы за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря

Posted 15 октября, 11:37
Published 15 октября, 11:37
Modified 15 октября, 11:37
Updated 15 октября, 11:37
В Кирове задержали мужчину, который оправдывал террористические атаки на Белгородскую область. Он в интернете одобрил обстрел Белгорода, случившийся 30 декабря 2023 года, а также призывал к продолжению атак по территории России.
Кировчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде. В настоящее время мужчина находится под арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В результате предновогоднего обстрела в Белгороде погибли 25 человек, ещё более 100 пострадали.
Напомним, что в Санкт-Петербурге на 300 тысяч рублей оштрафовали мужчину, публично оправдавшего обстрел Белгорода 15 февраля этого года.