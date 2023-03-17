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Белгороднефтепродукт готов потратить 1,1 млрд на страхование рисков терроризма

17 марта 2023, 08:52
Фото: 1MI

Белгороднефтепродукт застрахует нефтебазы на 1,1 млрд рублей

Предприятие проводит тендер на оказание услуг страхования рисков терроризма и диверсии. Заявки принимаются до 22 марта, следует из данных, опубликованных на сайте Ростендера.

АО «Белгороднефтепродукт» опубликовало тендер на оказание услуг страхования рисков терроризма и диверсии нефтебаз. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей. Заявки принимаются до 22 марта. Договор будет действовать 366 дней с даты его заключения.

Согласно данным Ростендера, страхование должно покрыть все риски. Речь о гибели и о повреждении имущества нефтебаз в Губкинском горокруге и Белгороде. Суммы страхования — 405 млн и 745,4 млн рублей соответственно.

Напомним, что 1 апреля 2022 года два украинских вертолёта нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате начался пожар, который тушили не менее 14 часов.

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#Наталья Корявых#Нефтебаза#Страхование#Белгородская область#Белгород#Губкинский горокруг#Страховка#Закупки#Риски
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