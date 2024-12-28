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Posted 28 декабря, 12:49

Published 28 декабря, 12:49

Modified 28 декабря, 12:49

Updated 28 декабря, 12:49

Дмитрий и маленькая Лиза в период лечения

Год спустя: как сложилась жизнь малышки, раненной при обстреле Белгорода 30 декабря?

28 декабря 2024, 12:49
Фото: «ВЕСТИ. Белгород». Дмитрий и маленькая Лиза в период лечения

Пострадавшая в Белгороде 30 декабря девочка Лиза перенесла пять операций

Сюжет
Новости Белгорода
Маленькая Лиза была в центре Белгорода вместе с мамой и старшей сестрой, когда ВСУ обстреляли город. Мать девочки погибла, детей спасали очевидцы. Лиза была тяжело ранена и прошла длительный курс восстановления. Подробности её истории рассказали журналисты ГТРК «Белгород».

Трагедия произошла там, где сейчас находится главный мемориал, посвящённый жертвам 30 декабря — у светящегося сердца напротив бывшего кинотеатра «Победа». Очевидцы занесли восьмимесячную Лизу в магазин и обнаружили, что у неё оторвало ногу. Кровотечение остановили шнурком от обуви.

Следующие трое суток девочка провела в реанимации. Как только медикам удалось стабилизировать её состояние, юную белгородку срочно отправили в столичную больницу.

Спустя год, пять операций и семь реабилитаций Лиза готовится к протезированию. Хирургам удалось сохранить коленную чашечку, чтобы протез встал хорошо, шрам от операции необходимо массажировать каждое утро.

Заботой о малышке занимается после смерти сестры её дядя — Дмитрий Величко. Старшую дочку Виктории Потрясаевой — девятилетнюю Настю — отправили к бабушке.

Посмотреть сюжет о жизни «Ли», как её ласково называют родные, можно по ссылке.

Напомним, что почти ровно год назад при массированном ударе по Белгороду погибли 25 человек.

Как живёт малышка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря?
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