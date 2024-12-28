Год спустя: как сложилась жизнь малышки, раненной при обстреле Белгорода 30 декабря?

Posted 28 декабря, 12:49
Published 28 декабря, 12:49
Modified 28 декабря, 12:49
Updated 28 декабря, 12:49
Трагедия произошла там, где сейчас находится главный мемориал, посвящённый жертвам 30 декабря — у светящегося сердца напротив бывшего кинотеатра «Победа». Очевидцы занесли восьмимесячную Лизу в магазин и обнаружили, что у неё оторвало ногу. Кровотечение остановили шнурком от обуви.
Следующие трое суток девочка провела в реанимации. Как только медикам удалось стабилизировать её состояние, юную белгородку срочно отправили в столичную больницу.
Спустя год, пять операций и семь реабилитаций Лиза готовится к протезированию. Хирургам удалось сохранить коленную чашечку, чтобы протез встал хорошо, шрам от операции необходимо массажировать каждое утро.
Заботой о малышке занимается после смерти сестры её дядя — Дмитрий Величко. Старшую дочку Виктории Потрясаевой — девятилетнюю Настю — отправили к бабушке.
Посмотреть сюжет о жизни «Ли», как её ласково называют родные, можно по ссылке.
Напомним, что почти ровно год назад при массированном ударе по Белгороду погибли 25 человек.