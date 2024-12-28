Год спустя: как сложилась жизнь малышки, раненной при обстреле Белгорода 30 декабря?

Трагедия произошла там, где сейчас находится главный мемориал, посвящённый жертвам 30 декабря — у светящегося сердца напротив бывшего кинотеатра «Победа». Очевидцы занесли восьмимесячную Лизу в магазин и обнаружили, что у неё оторвало ногу. Кровотечение остановили шнурком от обуви.