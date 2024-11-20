Насколько вероятно повторение 30 декабря и курского сценария в Белгородской области?

На вопрос о том, могут ли ВСУ прорваться через государственную границу, как в начале августа произошло в Курской области, и захватить часть территорий, отвечать Гладков не стал. Он считает, что не имеет права комментировать, давать анализ или оценку ситуации у соседей, так как это не входит в его зону ответственности.