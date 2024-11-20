Насколько вероятно повторение 30 декабря и курского сценария в Белгородской области?

Posted 20 ноября, 11:29
Published 20 ноября, 11:29
Modified 20 ноября, 13:53
Updated 20 ноября, 13:53
Говоря о том, каков шанс повторения масштабного обстрела Белгорода, какой случился 30 декабря 2023 года, губернатор напомнил, что регион живёт в подобной обстановке уже третий год, пока что ситуация не наладилась.
«Риски как были, так все они и сохраняются, это очевидно. С учётом, в том числе, и той информации, которую стали распространять международные СМИ», — резюмировал он, имея ввиду скорее всего недавние сообщения о том, что страны Запада и Европы разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по российских объектам.
На вопрос о том, могут ли ВСУ прорваться через государственную границу, как в начале августа произошло в Курской области, и захватить часть территорий, отвечать Гладков не стал. Он считает, что не имеет права комментировать, давать анализ или оценку ситуации у соседей, так как это не входит в его зону ответственности.