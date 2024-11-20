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Posted 20 ноября, 11:29

Published 20 ноября, 11:29

Modified 20 ноября, 13:53

Updated 20 ноября, 13:53

Вячеслав Гладков рассказал о рисках «курского сценария» в Белгородской области

Насколько вероятно повторение 30 декабря и курского сценария в Белгородской области?

20 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.

Вячеслав Гладков рассказал о рисках «курского сценария» в Белгородской области

В среду, 20 ноября, в рамках пресс-конференции Вячеслав Гладков прокомментировал оперативную обстановку в Белгородской области. А точнее вероятность её возможного обострения. Губернатор рассказал, насколько вероятны в регионе повторение трагедии 30 декабря и «курский сценарий».

Говоря о том, каков шанс повторения масштабного обстрела Белгорода, какой случился 30 декабря 2023 года, губернатор напомнил, что регион живёт в подобной обстановке уже третий год, пока что ситуация не наладилась.

«Риски как были, так все они и сохраняются, это очевидно. С учётом, в том числе, и той информации, которую стали распространять международные СМИ», — резюмировал он, имея ввиду скорее всего недавние сообщения о том, что страны Запада и Европы разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по российских объектам.

На вопрос о том, могут ли ВСУ прорваться через государственную границу, как в начале августа произошло в Курской области, и захватить часть территорий, отвечать Гладков не стал. Он считает, что не имеет права комментировать, давать анализ или оценку ситуации у соседей, так как это не входит в его зону ответственности.

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#Валерия Колесникова#Белгород
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