Какую работу запретят мигрантам в Белгородской области и кем будет экс-мэр Чесноков?

Posted 26 декабря, 15:30
Published 26 декабря, 15:30
Modified 26 декабря, 15:30
Updated 26 декабря, 15:30
Запрет на привлечение иностранных граждан к некоторым видам работы ввели в Белгородской области. Они официально начнут действовать со следующего года.
Иностранцам нельзя будет торговать спиртными напитками, в том числе пивом, заниматься перевозками пассажиров, в частности таксовать, и «предоставлять» продукты питания и напитки.
Ограничения коснутся и тех, кто уже работает в этих сферах. Руководствам предприятий дадут три месяца на увольнение сотрудников-мигрантов.
Андрей Чесноков рассказал, куда ушёл с поста главы старооскольской администрации. Он займёт должность советника директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ.
Информацию бывший чиновник подтвердил на своих страницах в соцсетях, а позже это сделал и директор учреждения.
Теперь Чесноков будет отвечать за работу Совета по взаимодействию с работодателями и партнёрами и за взаимодействие института с госорганами.
Журналисты Бел.Ру посчитали, сколько придётся потратить жителям Белгородской области на новогодний стол. Выяснилось, что за год все необходимые траты выросли в три раза. Общая сумма расходов превысила 6,7 тысячи рублей. В прошлом году она была равна 4,5 тысячи рублей.
Дороже всего выйдет для белгородцев красная икра — около 1,3 тысячи рублей. За ней следуют говядина и водка — обе позиции обойдутся примерно в 520 рублей. Все остальные продукты из базовой праздничной корзины стоят от 20 до 200 рублей.