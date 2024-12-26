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Posted 26 декабря, 15:30

Published 26 декабря, 15:30

Modified 26 декабря, 15:30

Updated 26 декабря, 15:30

Какую работу запретят мигрантам в Белгородской области и кем будет экс-мэр Чесноков?

Какую работу запретят мигрантам в Белгородской области и кем будет экс-мэр Чесноков?

26 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Под конец 2024 года в Белгородской области ввели новые ограничения на работу для мигрантов. Бывший мэр Старого Оскола рассказал, в каком месте будет работать дальше. А журналисты подсчитали, во сколько примерно обойдётся новогоднее застолье.

Новые ограничения для мигрантов

Запрет на привлечение иностранных граждан к некоторым видам работы ввели в Белгородской области. Они официально начнут действовать со следующего года.

Иностранцам нельзя будет торговать спиртными напитками, в том числе пивом, заниматься перевозками пассажиров, в частности таксовать, и «предоставлять» продукты питания и напитки.

Ограничения коснутся и тех, кто уже работает в этих сферах. Руководствам предприятий дадут три месяца на увольнение сотрудников-мигрантов.

Алкомаркеты, такси: где ещё запретят работать мигрантам в Белгородской области?
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Экс-мэр Старого Оскола ушёл работать в вуз

Андрей Чесноков рассказал, куда ушёл с поста главы старооскольской администрации. Он займёт должность советника директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ.

Информацию бывший чиновник подтвердил на своих страницах в соцсетях, а позже это сделал и директор учреждения.

Теперь Чесноков будет отвечать за работу Совета по взаимодействию с работодателями и партнёрами и за взаимодействие института с госорганами.

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Во сколько обойдётся праздник?

Журналисты Бел.Ру посчитали, сколько придётся потратить жителям Белгородской области на новогодний стол. Выяснилось, что за год все необходимые траты выросли в три раза. Общая сумма расходов превысила 6,7 тысячи рублей. В прошлом году она была равна 4,5 тысячи рублей.

Дороже всего выйдет для белгородцев красная икра — около 1,3 тысячи рублей. За ней следуют говядина и водка — обе позиции обойдутся примерно в 520 рублей. Все остальные продукты из базовой праздничной корзины стоят от 20 до 200 рублей.

Сколько стоит праздник? Новогодний стол для белгородцев подорожал в три раза
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