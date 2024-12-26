Какую работу запретят мигрантам в Белгородской области и кем будет экс-мэр Чесноков?

Журналисты Бел.Ру посчитали, сколько придётся потратить жителям Белгородской области на новогодний стол. Выяснилось, что за год все необходимые траты выросли в три раза. Общая сумма расходов превысила 6,7 тысячи рублей. В прошлом году она была равна 4,5 тысячи рублей.