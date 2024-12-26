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Posted 26 декабря, 11:19

Published 26 декабря, 11:19

Modified 26 декабря, 11:21

Updated 26 декабря, 11:21

Андрей Чесноков стал советником директора института в Старом Осколе

Из политики в образование: где теперь работает экс-мэр Старого Оскола Андрей Чесноков

26 декабря 2024, 11:19
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети. Андрей Чесноков стал советником директора института в Старом Осколе

Бывший мэр Старого Оскола Андрей Чесноков рассказал о новом месте работы

Сюжет
Новости Старого Оскола
Сразу после своего ухода с поста главы администрации Старого Оскола Андрей Чесноков не рассказал, куда устроится работать дальше. Но недавно стало известно, что он займёт должность в Старооскольском геологоразведочном институте МГРИ.

Об этом бывший чиновник сам сообщил в своём Telegram-канале. Он написал, что станет новым советником директора образовательного учреждения.

Эту информацию подтвердил в соцсетях вуза директор СОФ МГРИ Семён Двоеглазов. Двоеглазов уточнил, что в обязанности Андрея Чеснокова будет входить координация работы Совета по взаимодействию с работодателями и партнёрами института, а также обеспечение взаимодействия с государственной властью и предприятиями.

Кроме того, он будет участвовать в реализации программы развития института и совершенствовании учебной, научной, организационной деятельности и инфраструктуры.

Андрей Чесноков официально занял пост мэра Старого Оскола в январе 2022 года. Покинул его 13 декабря 2024 года.

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