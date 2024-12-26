Из политики в образование: где теперь работает экс-мэр Старого Оскола Андрей Чесноков

Posted 26 декабря, 11:19
Published 26 декабря, 11:19
Modified 26 декабря, 11:21
Updated 26 декабря, 11:21
Об этом бывший чиновник сам сообщил в своём Telegram-канале. Он написал, что станет новым советником директора образовательного учреждения.
Эту информацию подтвердил в соцсетях вуза директор СОФ МГРИ Семён Двоеглазов. Двоеглазов уточнил, что в обязанности Андрея Чеснокова будет входить координация работы Совета по взаимодействию с работодателями и партнёрами института, а также обеспечение взаимодействия с государственной властью и предприятиями.
Кроме того, он будет участвовать в реализации программы развития института и совершенствовании учебной, научной, организационной деятельности и инфраструктуры.
Андрей Чесноков официально занял пост мэра Старого Оскола в январе 2022 года. Покинул его 13 декабря 2024 года.