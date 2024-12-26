Из политики в образование: где теперь работает экс-мэр Старого Оскола Андрей Чесноков

Эту информацию подтвердил в соцсетях вуза директор СОФ МГРИ Семён Двоеглазов. Двоеглазов уточнил, что в обязанности Андрея Чеснокова будет входить координация работы Совета по взаимодействию с работодателями и партнёрами института, а также обеспечение взаимодействия с государственной властью и предприятиями.