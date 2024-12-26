Как изменились за год цены в новостройках Белгорода?

В Воронеже прирост оказался значительным: один «квадрат» подорожал на 13% — до 126 618 рублей, а квартира — на 10%, до 6 млн 433 тыс. 082 рубля. В Курске тоже зафиксировали рост стоимости: на 13,8% — за «квадрат» (111 472 рубля) и на 3,3% — за квартиру (5 млн 642 тыс. 144 рубля).