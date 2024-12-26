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Posted 26 декабря, 11:02

Published 26 декабря, 11:02

Modified 26 декабря, 11:02

Updated 26 декабря, 11:02

«Квадрат» немного подорожал, но в целом стоимость квартиры снизилась

Как изменились за год цены в новостройках Белгорода?

26 декабря 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney. «Квадрат» немного подорожал, но в целом стоимость квартиры снизилась

Аналитики изучили изменение цен на жильё в новых МКД в Белгороде

Сюжет
Недвижимость
За минувший год спрос на новостройки среди жителей России снизился, а цены на них увеличились на 11%. Но как дела обстоят с новостройками в Белгороде? Выяснили специалисты портала «Мир квартир».

Всего подорожание случилось в 64 исследованных крупных городах из 70. А как обстоят дела в Белгороде?

Квадратный метр жилья в новостройке в столице приграничного региона за год тоже вырос в цене, но не намного — всего на 0,8%. Стоимость одного «квадрата» достигла 122 205 рублей.

При этом увеличения средней цены на квартиру не произошло: за год стоимость, наоборот, снизилась на 1,6% — до 6 млн 918 тыс. 969 рублей.

В Воронеже прирост оказался значительным: один «квадрат» подорожал на 13% — до 126 618 рублей, а квартира — на 10%, до 6 млн 433 тыс. 082 рубля. В Курске тоже зафиксировали рост стоимости: на 13,8% — за «квадрат» (111 472 рубля) и на 3,3% — за квартиру (5 млн 642 тыс. 144 рубля).

В преддверии новогоднего ажиотажа в Белгороде подорожало жильё в новостройках
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#Александра Склярова#Город#Квартира#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород
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