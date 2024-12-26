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Posted 26 декабря, 13:03

Published 26 декабря, 13:03

Modified 26 декабря, 13:03

Updated 26 декабря, 13:03

Декабрь завершается в Белгороде плюсовой температурой

Новый год у белгородцев всё же пройдёт без снега? Прогноз синоптиков

26 декабря 2024, 13:03
Фото: 1MI.

Декабрь завершается в Белгороде плюсовой температурой

Сюжет
Новый год
Синоптики снова прогнозируют Новый год без снега для белгородцев. Температура воздуха в среднем будет находиться выше 0 °С. Прогноз на ближайшие дни опубликовали специалисты Гидрометцентра РФ.

Завтра, 27 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков снова не предвидится. Порывы ветра восточной четверти достигнут 3-8 м/с.

Столбик термометра в регионе опустится до -5…0 °С ночью и до -3…+2 °С — днём. В Белгороде сохранится такая же температура.

Судя по прогнозам на ближайшие дни, белгородцам не стоит ожидать снег ни на Новый год, ни в последующие дни. Температура воздуха при этом будет выше 0 °С.

Отметим Новый год без снега? В Белгородской области продолжается тёплая погода
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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