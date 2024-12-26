Новый год у белгородцев всё же пройдёт без снега? Прогноз синоптиков

Posted 26 декабря, 13:03
Published 26 декабря, 13:03
Modified 26 декабря, 13:03
Updated 26 декабря, 13:03
Завтра, 27 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков снова не предвидится. Порывы ветра восточной четверти достигнут 3-8 м/с.
Столбик термометра в регионе опустится до -5…0 °С ночью и до -3…+2 °С — днём. В Белгороде сохранится такая же температура.
Судя по прогнозам на ближайшие дни, белгородцам не стоит ожидать снег ни на Новый год, ни в последующие дни. Температура воздуха при этом будет выше 0 °С.