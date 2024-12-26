«Спокойствие нам не предстоит»: военный эксперт — о прогнозе для Белгорода на 2025-й

Также эксперт добавил, что, несмотря на небольшую вероятность наступления на Белгородскую область, ВСУ всё равно продолжат обстреливать регион. Это может продолжаться до тех пор, пока не будет выровнена линия фронта Волчанск, Липцы, Слатино и Золочево, чем уже занимаются ВС РФ.