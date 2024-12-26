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Posted 26 декабря, 08:16

Published 26 декабря, 08:16

Modified 26 декабря, 08:18

Updated 26 декабря, 08:18

Обстрелы Белгородской области вряд ли прекратятся, считает эксперт

«Спокойствие нам не предстоит»: военный эксперт — о прогнозе для Белгорода на 2025-й

26 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney. Обстрелы Белгородской области вряд ли прекратятся, считает эксперт

Военный эксперт предположил, каким будет начало 2025 года для белгородцев

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Новости Белгорода
Что известно о планах ВСУ и к чему готовиться белгородцам в начале 2025 года — к наступлению или обстрелам? Свою точку зрения журналистам «Мира Белогорья» рассказал военный эксперт и полковник Геннадий Алёхин.

По мнению эксперта Геннадия Алёхина, в 2025 году ВСУ могут попробовать укрепить свои позиции в Суджанском районе Курской области, а также нанести удар по югу России — по Крыму, Херсонской и Запорожской областям.

В то же время, считает полковник, белгородцам лучше не расслабляться.

«Это не означает, что Белгород может спать спокойно и не проявлять бдительность. Даже если курская авантюра им удалась, то не может снаряд упасть в одну и ту же воронку два раза подряд, есть такое выражение. Есть уже четыре плацдарма в тылу: вы представляете, если они будут пытаться ударить по Белгороду? Это уже фантастика. На войне всякое бывает, но на это нужны силы и средства. А судя по тому, что на Харьковском направлении они используют свои резервы, <…> вряд ли они предпримут какие-то наступательные действия на Белгород», — отметил Алёхин.

Также эксперт добавил, что, несмотря на небольшую вероятность наступления на Белгородскую область, ВСУ всё равно продолжат обстреливать регион. Это может продолжаться до тех пор, пока не будет выровнена линия фронта Волчанск, Липцы, Слатино и Золочево, чем уже занимаются ВС РФ.

«Так что спокойствие нам не предстоит. Я думаю, уходящий год и январь–февраль 2025 года будут непростыми, тяжёлыми на линии боевого соприкосновения», — заключил полковник.

Ранее эксперт объяснял, почему в Белгороде теперь не слышны вылеты и где появился новый участок фронта.

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