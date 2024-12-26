Сколько стоит праздник? Новогодний стол для белгородцев подорожал на 49%

Posted 26 декабря, 08:46
Published 26 декабря, 08:46
Modified 27 декабря, 06:40
Updated 27 декабря, 06:40
Согласно информации Росстата, в продуктовую корзину к Новому году для россиян входят не только типичные картофель, помидоры, огурцы, но и красная икра и говядина. В целом список базовых продуктов к новогоднему столу, по мнению службы госстатистики, выглядит так:
А вот таким получился список напитков:
По данному списку журналисты Бел.Ру высчитывали индекс новогоднего стола в прошлом году. Теперь он подорожал на 11%. Так, в продуктовый набор входят:
В целом оба списка похожи на праздничную «правду», поэтому можно объединить их таким образом:
Специалисты «ЮMoney» и аналитики «Чек Индекс» посчитали, сколько россиянам в этом году придётся «выложить» на новогодний стол. Однако для этого взяли не полный список из рекомендаций Росстата, а минимальный чек из пяти позиций. Это бутылка шампанского, килограмм мандаринов, 200 г красной икры, коробка конфет и торт. Если брать в расчёт только две персоны, то всё обойдётся почти в 7 тыс. рублей. А точнее — 6861 рубль.
Так, стоимость мандаринов за года выросла на 22%, шампанского — на 8%, красной икры — на 36%, тортов — на 22%, шоколадных конфет — 12%. К тому же и спрос на данные продукты тоже стал выше — на 9% в среднем.
Так, по сравнению с 2023 годом, как пишут «Чек Индекс» и «Эвотор», продуктовая корзина к новому году подорожала в среднем по России на 11-11,4%. Причём на данный момент разница может составлять и немного больше, с учётом того, что ближе к Новому году продукты подорожают ещё больше. Также это зависит от региона.
Обратимся к еженедельной сводке мониторинга цен на продукты в Белгородской области от Белгородстата и министерства сельского хозяйства. К слову, в прошлый раз журналисты Бел.Ру брали данные на 9 декабря, в этот раз — уже на 16 декабря. Поэтому можно посмотреть, как изменились цены за неделю.
Итак, ранее средняя цена на куриное мясо составляла 200,1 рубля за 1 кг, а теперь — 201,39 рубля. А вот сливочное масло подорожало больше — вместо 935,01 рубля указан средний ценник в 950,41 рубля. То же самое касается и сыров — 751,01 рубля превратились в 759,02 рубля.
За неделю более заметное изменение средней стоимости претерпели свежие огурцы — от 182,62 до 198,61 рубля, помидоры — от 213,23 до 228,44 рубля. Кстати, чёрный чай в среднем стал дороже на 20 рублей. Теперь он стоит 948,24 рубля. Как говорится, вот и «попили чайку с тортиком». По крайней мере, стоимость картофеля пусть не намного, но стала меньше и опустилась с 51,11 до 50,99 рубля.
Список продуктов для праздничного застолья:
Итоговый чек такого списка вышел на сумму в 6778 рублей. Столько будет в среднем стоить новогодний стол белгородцев в 2024 году. Цены указаны средние, поэтому и общий чек может выйти и в большую, и в меньшую стоимость в зависимости от покупаемых продуктов и их количества.
При этом в 2023 году средняя стоимость стола на Новый год в Белгородской области, согласно расчётам редакции Бел.Ру, составила 4,53 тыс. руб. Рост за год составил как минимум 2,24 тыс. руб. Получается, что в среднем — на 49%.
На прошлой неделе индекс стола к Новому году посчитали эксперты ресурса Bankiros.ru. Аналитики взяли в расчёт популярные блюда к празднику и напитки. Итого средний стол россиянина вышел на сумму до 5 тыс. руб. Причём, для белгородцев, если брать каждый из регионов в отдельности, чек не дошёл и 4,5 тыс. руб. Ранее же специалисты заявляли, что жители Белгородской области могут потратить почти в два раза больше, но при этом не дойти до отметки в 8 тыс. рублей.
Также журналисты Бел.Ру, посчитали индекс оливье, чтобы сравнить, насколько оно подорожало спустя год. Изучили для белгородцев два варианта — с курицей и с колбасой.