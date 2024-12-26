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Posted 26 декабря, 08:46

Published 26 декабря, 08:46

Modified 27 декабря, 06:40

Updated 27 декабря, 06:40

Новогодний стол в Белгороде подорожал

Сколько стоит праздник? Новогодний стол для белгородцев подорожал на 49%

26 декабря 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney. Новогодний стол в Белгороде подорожал

Журналисты Бел.Ру подсчитали среднюю стоимость новогодней корзины в Белгороде

Сюжет
Новый год
Не секрет, что к Новому году цены растут. Да и за год они круто меняются. Журналисты Бел.Ру посчитали, во сколько в среднем жителям Белгородской области обойдётся накрыть праздничный стол к Новому году. В «прогнозы» аналитиков уложиться не получилось. Вышло, что за год праздник стал дороже на 49%.

Что входит в новогоднюю корзину?

Мнение Росстата

Согласно информации Росстата, в продуктовую корзину к Новому году для россиян входят не только типичные картофель, помидоры, огурцы, но и красная икра и говядина. В целом список базовых продуктов к новогоднему столу, по мнению службы госстатистики, выглядит так:

  • красная икра — 200 г;
  • курятина и говядина — 1 кг;
  • картофель — 800 г;
  • рыбные консервы — 1 банка;
  • сырокопчёная колбаса — 500 г;
  • мясные копчёности — 500 г;
  • солёные и копчёные рыбные деликатесы — 500 г;
  • помидоры — 500 г;
  • огурцы — 500 г;
  • апельсины — 1 кг;
  • яблоки— 600 г;
  • лимон — 200 г;
  • шоколадные конфеты — 500 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сыры — 300 г;
  • консервированные овощи — 500 г;
  • ржаной хлеб — полбуханки;
  • пшеничная мука — 350 г.

А вот таким получился список напитков:

  • водка, коньяк, шампанское — по одной бутылке;
  • минеральная вода, газировка, фруктовый сок — по одному литру.
Новый год невозможно представить без шампанского
Новый год невозможно представить без шампанского. Фото: Изображение Midjourney

Мнение ресурса «Эвотор»

По данному списку журналисты Бел.Ру высчитывали индекс новогоднего стола в прошлом году. Теперь он подорожал на 11%. Так, в продуктовый набор входят:

  • мандарины — 1 кг;
  • бананы — 1 кг;
  • яблоки — 1 кг;
  • картофель — 1,5 кг;
  • свёкла — 0,5 кг;
  • маринованные огурцы — 300 г;
  • банка горошка — 400 г;
  • пресервы сельди — банка в 300 г;
  • банка шпрот — банка в 160 г;
  • свиные ножки — 1 кг;
  • куриное филе — 0,5 кг;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • сырокопчёная колбаса — 200 г;
  • десяток яиц;
  • газированные напитки — 1 л;
  • шампанское или игристое вино — бутылка в 0,7-0,75 л;
  • водка — бутылка в 0,7-0,75 л;
  • красное вино — бутылка в 0,70-0,75 л;
  • минеральная вода — 1 л;
  • фруктовый сок — 1 л;
  • сыр — 200 г;
  • майонез — 800 г;
  • хрен — 170 г;
  • ржаной хлеб — одна буханка;
  • батон — одна буханка;
  • торт — 1 кг;
  • шоколадные конфеты — 0,5 кг.
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Итоговый список продуктов к Новому году для подсчёта

В целом оба списка похожи на праздничную «правду», поэтому можно объединить их таким образом:

  • красная икра — 200 г;
  • курятина и говядина — 1 кг;
  • картофель — 1,5 кг;
  • пресервы сельди — банка в 300 г;
  • банка шпрот — 160 г;
  • сырокопчёная колбаса — 500 г;
  • мясные копчёности — 500 г;
  • солёные и копчёные рыбные деликатесы — 500 г;
  • помидоры — 500 г;
  • огурцы — 500 г;
  • апельсины — 1 кг;
  • яблоки— 600 г;
  • мандарины — 1 кг;
  • бананы — 1 кг;
  • свёкла — 0,5 кг;
  • батон — одна буханка;
  • лимон — 200 г;
  • шоколадные конфеты — 500 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сыры — 300 г;
  • консервированные овощи — 500 г;
  • ржаной хлеб — полбуханки;
  • майонез — 800 г;
  • хрен — 170 г;
  • шампанское или игристое вино — бутылка в 0,7-0,75 л;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • свиные ножки — 1 кг;
  • маринованные огурцы — 300 г;
  • банка горошка — 400 г.
Главные атрибуты новогоднего стола — мандарины, оливье и бутерброды с красной икрой
Главные атрибуты новогоднего стола — мандарины, оливье и бутерброды с красной икрой. Фото: Изображение Midjourney

Средняя стоимость минимального новогоднего меню по России

Специалисты «ЮMoney» и аналитики «Чек Индекс» посчитали, сколько россиянам в этом году придётся «выложить» на новогодний стол. Однако для этого взяли не полный список из рекомендаций Росстата, а минимальный чек из пяти позиций. Это бутылка шампанского, килограмм мандаринов, 200 г красной икры, коробка конфет и торт. Если брать в расчёт только две персоны, то всё обойдётся почти в 7 тыс. рублей. А точнее — 6861 рубль.

Так, стоимость мандаринов за года выросла на 22%, шампанского — на 8%, красной икры — на 36%, тортов — на 22%, шоколадных конфет — 12%. К тому же и спрос на данные продукты тоже стал выше — на 9% в среднем.

Так, по сравнению с 2023 годом, как пишут «Чек Индекс» и «Эвотор», продуктовая корзина к новому году подорожала в среднем по России на 11-11,4%. Причём на данный момент разница может составлять и немного больше, с учётом того, что ближе к Новому году продукты подорожают ещё больше. Также это зависит от региона.

Индекс минимального набора продуктов для новогоднего стола на двух человек
Индекс минимального набора продуктов для новогоднего стола на двух человек. Фото: «ЮMoney»

Во сколько обойдётся собрать стол на Новый год для белгородцев?

Обратимся к еженедельной сводке мониторинга цен на продукты в Белгородской области от Белгородстата и министерства сельского хозяйства. К слову, в прошлый раз журналисты Бел.Ру брали данные на 9 декабря, в этот раз — уже на 16 декабря. Поэтому можно посмотреть, как изменились цены за неделю.

Итак, ранее средняя цена на куриное мясо составляла 200,1 рубля за 1 кг, а теперь — 201,39 рубля. А вот сливочное масло подорожало больше — вместо 935,01 рубля указан средний ценник в 950,41 рубля. То же самое касается и сыров — 751,01 рубля превратились в 759,02 рубля.

За неделю более заметное изменение средней стоимости претерпели свежие огурцы — от 182,62 до 198,61 рубля, помидоры — от 213,23 до 228,44 рубля. Кстати, чёрный чай в среднем стал дороже на 20 рублей. Теперь он стоит 948,24 рубля. Как говорится, вот и «попили чайку с тортиком». По крайней мере, стоимость картофеля пусть не намного, но стала меньше и опустилась с 51,11 до 50,99 рубля.

Список продуктов для праздничного застолья:

  • красная икра — 1323,13 руб.;
  • курятина и говядина — 201,39 руб. и 525,3 руб.;
  • картофель — 76,49 руб.;
  • морковь — 13,62 руб.;
  • лук репчатый — 19,31 руб.;
  • десяток яиц — 109,41 руб.;
  • пресервы сельди — 160 руб.;
  • банка шпрот — 130 руб.;
  • сырокопчёная колбаса — 575 руб.;
  • варёная колбаса — 229,35 руб.;
  • помидоры — 114,22 руб.;
  • огурцы — 99,31 руб.;
  • апельсины — 120 руб.;
  • яблоки— 69,92 руб.;
  • мандарины — 148 руб.;
  • бананы — 166,1 руб.;
  • свёкла — 22,6 руб.;
  • батон — 39,41 руб.;
  • лимон — 35 руб.;
  • шоколадные конфеты — 325 руб.;
  • сливочное масло — 190,08 руб.;
  • сыры — 227,71 руб.;
  • ржаной хлеб — 29,41 руб.;
  • майонез —223,82 руб.;
  • хрен — 90 руб.;
  • шампанское или игристое вино — 600 руб.;
  • водка — 512,28 руб.;
  • крабовые палочки — 135 руб.;
  • свиные ножки — 99 руб.;
  • маринованные огурцы — 68,75 руб.;
  • банка горошка — 100 руб.

Итоговый чек такого списка вышел на сумму в 6778 рублей. Столько будет в среднем стоить новогодний стол белгородцев в 2024 году. Цены указаны средние, поэтому и общий чек может выйти и в большую, и в меньшую стоимость в зависимости от покупаемых продуктов и их количества.

При этом в 2023 году средняя стоимость стола на Новый год в Белгородской области, согласно расчётам редакции Бел.Ру, составила 4,53 тыс. руб. Рост за год составил как минимум 2,24 тыс. руб. Получается, что в среднем — на 49%.

На прошлой неделе индекс стола к Новому году посчитали эксперты ресурса Bankiros.ru. Аналитики взяли в расчёт популярные блюда к празднику и напитки. Итого средний стол россиянина вышел на сумму до 5 тыс. руб. Причём, для белгородцев, если брать каждый из регионов в отдельности, чек не дошёл и 4,5 тыс. руб. Ранее же специалисты заявляли, что жители Белгородской области могут потратить почти в два раза больше, но при этом не дойти до отметки в 8 тыс. рублей.

Также журналисты Бел.Ру, посчитали индекс оливье, чтобы сравнить, насколько оно подорожало спустя год. Изучили для белгородцев два варианта — с курицей и с колбасой.

Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье
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