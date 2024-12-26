Сколько стоит праздник? Новогодний стол для белгородцев подорожал на 49%

На прошлой неделе индекс стола к Новому году посчитали эксперты ресурса Bankiros.ru. Аналитики взяли в расчёт популярные блюда к празднику и напитки. Итого средний стол россиянина вышел на сумму до 5 тыс. руб. Причём, для белгородцев, если брать каждый из регионов в отдельности, чек не дошёл и 4,5 тыс. руб. Ранее же специалисты заявляли, что жители Белгородской области могут потратить почти в два раза больше, но при этом не дойти до отметки в 8 тыс. рублей.