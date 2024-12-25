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Posted 25 декабря, 10:18

Published 25 декабря, 10:18

Modified 25 декабря, 10:18

Updated 25 декабря, 10:18

Витамины для кожи лица зимой: как выбрать эффективные средства

Витамины для кожи лица зимой: как выбрать эффективные средства

25 декабря 2024, 10:18
Фото: ru.freepik.com.
Зимой кожа лица подвержена воздействию холода, отопления и перепадам температур, что может ухудшить её состояние. Один из лучших способов поддержать здоровье кожи — это правильный выбор витаминов, которые помогут сохранить её красоту и упругость в холодный период.

Почему зимой коже лица требуется особое внимание

С наступлением холодов внешняя среда становится для кожи серьёзным испытанием. Влияние таких факторов, как низкие температуры, ветры и сухой воздух, снижает барьерные функции кожи, приводя к потере влаги и появлению различных дефектов: шелушений, покраснений, воспалений и первых признаков старения. Ранее мы уже рассказывали о важной роли витаминов для кожи и волос в осенне-зимний период, а также про то, что сделать для улучшения состояния кожи лица в холодное время года.

Влияние холода и сухого воздуха

Когда мы выходим на улицу в зимний период, кожа сталкивается с резким охлаждением, что замедляет кровообращение и снижает приток кислорода. Кроме того, когда мы находимся в помещениях с чрезмерно сухим воздухом, кожа теряет большую часть своей влаги. В условиях холодного воздуха и отопления кожа утрачивает эластичность и становится менее защищённой от внешних воздействий.

Роль витаминов для поддержания здоровья кожи

Чтобы защитить кожу зимой, ей необходимы компоненты, которые помогут восстановить уровень влаги и укрепят её барьерные функции. Витамины для лица играют ключевую роль в поддержке этих процессов. Особенно важны антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и предупреждают старение кожи.

Фото: ru.freepik.com

Какие витамины особенно важны для зимнего ухода за кожей

Выбирая средства по уходу за кожей лица зимой, важно уделить внимание витаминам, способным справляться с эффектами холода и сухого воздуха. Правильное сочетание этих веществ способствует восставлению баланса кожи.

Витамин C

Этот витамин обладает мощными антиоксидантными свойствами, предотвращая разрушение клеток кожи под воздействием свободных радикалов. Витамин C также активно стимулирует выработку коллагена, поддерживая упругость и эластичность кожи. В зимний период он способствует защите кожи от воздействия холода и помогая восстанавливать повреждённые участки, улучшая текстуру.

Витамин E

Витамин E известен своей способностью глубоко увлажнять и питать кожу. Он защищает эпидермис от воздействия вредных факторов внешней среды, восстанавливая естественную влагозащитную пленку. Благодаря своим антиоксидантным свойствам витамин E помогает устранить последствия стресса на коже, такие как воспаления и покраснения.

Витамины для улучшения состояния кожи лица зимой
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Витамин A (ретинол)

Ретинол — важный компонент для обновления клеток кожи. Он способствует повышенному обновлению клеток, улучшает текстуру кожи и стимулирует её регенерацию, особенно в холодное время года. Ретинол помогает бороться с поверхностными микроповреждениями, стимулируя обновление и восстановление клеток эпидермиса.

Витамины группы B

Витамины группы B, такие как B3 (ниацин) и B5 (пантенол), оказывают положительное влияние на баланс влаги в коже. Они способствуют восстановлению барьерных функций эпидермиса, укрепляют капилляры и делают кожу более увлажненной и защищённой от повреждений, что особенно актуально зимой.

Фото: ru.freepik.com

Как правильно выбрать эффективные средства для зимнего ухода

Чтобы уход за кожей был действительно эффективным, необходимо выбрать косметические средства, которые подходят именно для зимнего периода и обладают мощным увлажняющим и защитным действием.

Советы по выбору витаминов и кремов

  1. Ищите формулы с активными ингредиентами. Важно, чтобы выбранный крем или сыворотка содержали такие витамины, как C, E и A в стабильных дозировках, которые смогут доставить активные вещества в нужное место.
  2. Идеально выбирать средства с высокой концентрацией. Обратите внимание на продукты, в составе которых витамины оказывают выраженное действие на восстановление структуры и водный баланс кожи.
  3. Используйте средства, подходящие вашему типу кожи. Для сухой кожи отлично подойдут кремы с витаминами, которые глубоко увлажняют, а для комбинированной или жирной — средства с легкими текстурами и добавлением антисептических компонентов.

Натуральные продукты и добавки для восстановления кожи

Кроме косметики, можно поддерживать здоровье кожи изнутри, употребляя продукты, богатые нужными витаминами. Витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, яйцах, скумбрии и бобовых. Источники витаминов группы B — это индейка, лосось, авокадо, творог, орехи, рыба, чечевица, бананы и зелень. Для получения витамина D ешьте говяжью печень, сыр, лосось и чаще бывайте на солнце. Витамин А можно найти в бобовых, зелёных и жёлтых овощах, ягодах (облепихе), черешне, молочных продуктах и икре. Витамин С в большом количестве содержится в цитрусовых, черной смородине, болгарском перце, шиповнике и картофеле.

Фото: ru.freepik.com

Рекомендации по правильному приёму витаминов для кожи

Не стоит забывать, что уход за кожей должен быть комплексным и внутренним, и внешним. Кроме использования косметики, важен правильный приём витаминов внутрь и соблюдение рекомендаций по их дозировке.

Оптимальная дозировка и частота использования

  1. Витамин А

    Способствует регенерации клеток и улучшению текстуры кожи. Суточная норма составляет 700–800 мкг, но не превышайте 3000 мкг. Принимать лучше с полезными жирами, такими как авокадо или орехи, для лучшего усвоения.

  2. Витамин Е

    Обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами. Рекомендованная доза — 15 мг, при необходимости врач может увеличить её до 200 мг. Приём также рекомендуется совмещать с продуктами, богатыми жирами.

  3. Витамин С

    Поддерживает синтез коллагена и помогает бороться с окислительным стрессом. Оптимальная доза — 75–90 мг в день, но при повышенной потребности можно увеличить до 2000 мг, разделив на утренний и дневной приёмы.

  4. Витамины группы B

    Способствуют увлажнению кожи и уменьшению шелушения.

    • Витамин B1: 1,1–1,2 мг.
    • Витамин B2: 1,1–1,3 мг.
    • Витамин B3: 14–16 мг.
    • Витамин B6: 1,3–2,0 мг.
    • Витамин B12: 2,4 мкг.
      Принимайте в утренние часы, следуя рекомендациям на упаковке или советам врача.
Фото: ru.freepik.com

Сочетание внутреннего и внешнего ухода

Для эффективного поддержания кожи в зимний период важно сочетать внутренний приём витаминов с правильным косметическим уходом. Витамин C, применяемый наружно в виде сывороток, укрепляет кожу, повышает её упругость и защищает от внешних факторов. Витамин Е в составе увлажняющих кремов помогает удерживать влагу, смягчает кожу и предотвращает её пересушивание. Средства с ретинолом, то есть с витамином А, особенно полезны для вечернего ухода — они улучшают текстуру кожи, устраняют шелушение и стимулируют обновление клеток. Косметика с ниацинамидом (витамин B3) дополнительно уменьшает воспаления, укрепляет защитный барьер кожи и повышает её эластичность.

Очищение кожи должно быть мягким, чтобы избежать пересушивания, а последующее увлажнение — глубоким, с применением кремов на основе натуральных масел. Питательные ночные кремы способствуют восстановлению кожи за счёт своего насыщенного состава, а дневные защитные кремы помогают избежать вредного воздействия ветра и мороза. Для улучшения общего состояния кожи рекомендуется использовать увлажнители воздуха в помещениях, так как сухой воздух негативно сказывается на её состоянии.

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