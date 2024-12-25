Витамины для кожи лица зимой: как выбрать эффективные средства

Для эффективного поддержания кожи в зимний период важно сочетать внутренний приём витаминов с правильным косметическим уходом. Витамин C, применяемый наружно в виде сывороток, укрепляет кожу, повышает её упругость и защищает от внешних факторов. Витамин Е в составе увлажняющих кремов помогает удерживать влагу, смягчает кожу и предотвращает её пересушивание. Средства с ретинолом, то есть с витамином А, особенно полезны для вечернего ухода — они улучшают текстуру кожи, устраняют шелушение и стимулируют обновление клеток. Косметика с ниацинамидом (витамин B3) дополнительно уменьшает воспаления, укрепляет защитный барьер кожи и повышает её эластичность.