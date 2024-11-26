Синтетические витамины: из чего их делают и стоит ли их принимать?

Синтетические витамины становятся всё более популярнее. Они обещают восполнение дефицита питательных веществ, но так ли безопасны и полезны такие добавки? В этой статье мы разберемся, как их производят, чем они отличаются от натуральных витаминов и стоит ли их принимать.

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