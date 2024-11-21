Витамин D в осенне-зимний сезон: зачем он нужен и как избежать его нехватки

Posted 21 ноября, 14:04
Published 21 ноября, 14:04
Modified 21 ноября, 14:04
Updated 21 ноября, 14:04
Витамин D является одним из ключевых элементов, поддерживающих работу иммунитета. Он способствует выработке особых белков, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями. Это делает организм более устойчивым к инфекционным заболеваниям.
Кроме того, витамин D играет важную роль в профилактике аутоиммунных болезней, таких как диабет первого типа или рассеянный склероз, а также помогает снизить вероятность развития некоторых видов рака.
Для формирования крепких костей организм нуждается в витамине D. Он обеспечивает эффективное усвоение кальция и фосфора — минералов, необходимых для поддержания плотности костной ткани.
При нехватке этого витамина ухудшается усвояемость кальция, что может привести к размягчению костей, известному как остеомаляция, и значительно повысить риск остеопороза. В этом состоянии кости становятся хрупкими и ломкими даже при незначительных воздействиях.
Основным источником витамина D является солнечное излучение, под действием которого в коже синтезируется это вещество. Летом солнечного света достаточно, чтобы организм вырабатывал нужное количество витамина. Но осенью и зимой световой день укорачивается, а из-за облачной погоды люди чаще остаются в помещении.
В результате синтез витамина D в коже практически прекращается, и единственным способом его восполнения остаются пищевые продукты и добавки.
В холодное время года иммунная система вынуждена работать интенсивнее, чтобы защищать организм от вирусных и бактериальных инфекций. Витамин D поддерживает активность иммунных клеток, помогая справляться с заболеваниями. Его дефицит, напротив, ослабляет защитные функции организма.
Кроме того, зимой у многих снижается физическая активность, что может неблагоприятно сказываться на состоянии костей и мышц. Витамин D помогает компенсировать это, укрепляя костно-мышечную систему.
Получить витамин D можно, добавив в рацион следующие продукты:
|Продукт
|Содержание витамина D (МЕ на 100 г)
|Лосось, скумбрия, сельдь
|500–1200
|Сардины, тунец
|200–400
|Яичные желтки
|50–60
|Печень трески
|1000–3000
|Ультрафиолетовые шампиньоны
|450–1000
|Говяжья печень
|40–50
|Молочные продукты
|2–50
Регулярное употребление этих продуктов поможет предотвратить дефицит витамина.
Если в рационе недостаточно источников витамина D, можно использовать специальные добавки. Наиболее эффективной считается форма D3 (холекальциферол), которая хорошо усваивается организмом. Добавки выпускаются в виде таблеток, капсул и растворов, что позволяет выбрать подходящую форму.
На начальных стадиях нехватка витамина D может протекать незаметно. Со временем могут появляться следующие симптомы:
Игнорирование нехватки витамина D может привести к серьезным проблемам, таким как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета и даже онкологические патологии.
Рекомендуемая суточная норма витамина D зависит от возраста и физиологических особенностей человека:
При выраженном дефиците дозировку должен назначить врач.
Поскольку витамин D растворяется в жирах, его лучше принимать вместе с продуктами, содержащими полезные жиры, например, рыбой, орехами или растительными маслами. Совместный прием с кальцием дополнительно повышает его усвояемость и укрепляет костную ткань.
Источники: naturewise.com, style.rbc.ru, health.unl.edu, publichealth.hscni.net