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Posted 28 ноября, 08:30

Published 28 ноября, 08:30

Modified 28 ноября, 13:02

Updated 28 ноября, 13:02

Секреты сияющей кожи и сильных волос зимой: какие витамины спасут вашу красоту?

Секреты сияющей кожи и сильных волос зимой: какие витамины спасут вашу красоту?

28 ноября 2024, 08:30
Фото: ru.freepik.com.
Осенью и зимой кожа и волосы испытывают повышенную нагрузку из-за холода, ветра и нехватки солнечного света. В этой статье разберем, какие витамины помогают поддерживать их здоровье и как правильно организовать уход в холодное время года.

Почему кожа и волосы страдают зимой

Влияние холодного климата

Зимой кожа и волосы особенно страдают из-за низких температур и перепадов между холодным воздухом на улице и сухим, теплым — в помещениях. Мороз истончает защитный барьер кожи, делая её сухой, склонной к шелушению и покраснению. Волосы становятся ломкими, теряют блеск, а из-за сухости воздуха в помещениях они электризуются и путаются. Недостаток влаги провоцирует зуд и стянутость кожи, что может привести к микроповреждениям и воспалениям.

Недостаток солнца и его влияние

Зимой дефицит солнечного света снижает уровень витамина D, что мешает усваиваться кальцию — важному элементу для здоровья кожи, волос и ногтей. Это может вызвать ломкость ногтей, выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Кожа теряет упругость, становится бледной и склонной к раздражению. У людей с тонкой кожей усиливается купероз — покраснения и сосудистые «звёздочки», особенно на щеках и носу.

КуперозКупероз
Купероз. Фото: ru.freepik.com

Основные витамины для кожи и волос

Витамин E

Токоферол, известный как витамин Е, играет ключевую роль в защите кожи и волос зимой. Он восстанавливает гидробаланс, укрепляет клеточные мембраны и способствует синтезу коллагена. Это помогает сохранить кожу увлажнённой и эластичной, а волосы — прочными и блестящими. Кроме того, витамин Е усиливает антиоксидантную защиту, предотвращая повреждение от воздействия окружающей среды.

Дефицит витамина Е может привести к сухости кожи, ухудшению зрения, анемии, мышечной дистрофии и нарушениям работы сердца. Также его нехватка может снизить репродуктивные функции.

Фото: ru.freepik.com

Витамины группы B

Биотин (B7) и другие витамины этой группы поддерживают здоровье кожи и волос. B7 способствует регенерации клеток, предотвращает воспаления и выпадение волос. Витамины B3 и B5 регулируют работу сальных желез, увлажняют кожу и устраняют ломкость волос. Они также ускоряют рост волос и ногтей, улучшая их структуру.

Дефицит витаминов группы В может вызвать быструю утомляемость, бессонницу, депрессию, дерматиты и аллергии. На коже это проявляется в виде сухости и шелушения.

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Витамин C

Этот мощный антиоксидант защищает кожу от воздействия свободных радикалов и стимулирует синтез коллагена. Витамин С помогает бороться с сухостью кожи, уменьшает воспаления и осветляет пигментные пятна. Для волос он способствует улучшению кровообращения кожи головы, укрепляя волосяные луковицы и предотвращая выпадение.

Дефицит витамина С часто проявляется сухостью кожи, выпадением волос и ломкостью ногтей. Он также вызывает проблемы с деснами (кровоточивость), снижает иммунитет, замедляет заживление ран и может вызвать болевые ощущения в суставах.

Витамин Роль Источники
E Увлажнение и защита Миндаль, авокадо, масла
B7 Укрепление волос Яйца, злаки
C Синтез коллагена, антиоксидант Цитрусы, шиповник

Продукты и добавки для кожи и волос

Какие продукты включить в рацион

  1. Орехи и семена — источник витамина E и омега-3.
  2. Зелень — насыщает витаминами C и группы B.
  3. Рыба — обеспечивает организм жирными кислотами и витамином D.
  4. Цитрусовые — источник витамина C.
  5. Яйца — обеспечивают витамином E и B7 (биотином).
  6. Молочные продукты — источник витамина A и кальция.
  7. Крупы (гречка, овес) — насыщают витаминами группы B.
  8. Красные и зеленые овощи (болгарский перец, брокколи) — содержат витамин C.
  9. Печень — богатый источник витаминов A, B12 и железа.
  10. Чечевица и бобовые — источник витаминов группы B и магния.
Фото: 1MI

Витаминные комплексы

При дефиците витаминов врачи советуют рекомендуют специальные добавки. Подбирайте комплексы с учётом возраста, пола и потребностей (для кожи или волос). Оптимальный выбор — составы с антиоксидантами и аминокислотами. Однако не назначайте их самостоятельно — проконсультируйтесь со специалистом.

Популярные комплексы для волос и кожи включают:

  • Кератин, коллаген, витамины A, E, C.
  • Омега-3 и цинк.
  • Растительные экстракты (например, зелёный чай)
Фото: ru.freepik.com

Как правильно принимать витамины

Советы по дозировке

  • Витамин E: Принимайте во время еды с жирами, так как он жирорастворимый и лучше усваивается с ними. Рекомендуемая дозировка для взрослых составляет 15 мг (22,4 МЕ) в день.

  • Витамины группы B: Лучше принимать утром, так как они поддерживают выработку энергии. Витамин B12 лучше пить на голодный желудок. Рекомендуемые дозировки витаминов группы В:
    Витамин B7 (биотин) — 50 мкг в сутки. Витамин B3 (ниацин) — 20 мг в сутки. Витамин B5 (пантотеновая кислота) — 5 мг в сутки.

  • Витамин C: Принимайте утром, желательно во время завтрака, с углеводами или белками. Не сочетайте с витамином B12. Рекомендуемая дозировка составляет 75–90 мг в день.

Сочетание с другими средствами ухода

Витамины эффективнее в комплексе с:

  • Увлажняющими кремами.
  • Питательными масками для волос.
    Пример: Маска с витамином E и маслами усиливает регенерацию кожи.
Фото: ru.freepik.com

Профилактика проблем с кожей и волосами зимой

Как избежать сухости и ломкости

  • Увлажняйте кожу кремами с гиалуроновой кислотой.
  • Носите шапки для защиты волос.
  • Наносите жирные кремы перед выходом на улицу и используйте бальзамы для губ.
  • Пейте не менее 1,5 литров воды в день.
  • Переходите на кремовые или масляные средства для очищения, чтобы не нарушать защитную гидролипидную мантию кожи.

Консультация с дерматологом или трихологом

Обращайтесь к специалисту, если:

  • Кожа шелушится, зудит.
  • Волосы выпадают сильнее обычного.
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