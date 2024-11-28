Секреты сияющей кожи и сильных волос зимой: какие витамины спасут вашу красоту?

Зимой кожа и волосы особенно страдают из-за низких температур и перепадов между холодным воздухом на улице и сухим, теплым — в помещениях. Мороз истончает защитный барьер кожи, делая её сухой, склонной к шелушению и покраснению. Волосы становятся ломкими, теряют блеск, а из-за сухости воздуха в помещениях они электризуются и путаются. Недостаток влаги провоцирует зуд и стянутость кожи, что может привести к микроповреждениям и воспалениям.