Секреты сияющей кожи и сильных волос зимой: какие витамины спасут вашу красоту?

Posted 28 ноября, 08:30
Published 28 ноября, 08:30
Modified 28 ноября, 13:02
Updated 28 ноября, 13:02
Зимой кожа и волосы особенно страдают из-за низких температур и перепадов между холодным воздухом на улице и сухим, теплым — в помещениях. Мороз истончает защитный барьер кожи, делая её сухой, склонной к шелушению и покраснению. Волосы становятся ломкими, теряют блеск, а из-за сухости воздуха в помещениях они электризуются и путаются. Недостаток влаги провоцирует зуд и стянутость кожи, что может привести к микроповреждениям и воспалениям.
Зимой дефицит солнечного света снижает уровень витамина D, что мешает усваиваться кальцию — важному элементу для здоровья кожи, волос и ногтей. Это может вызвать ломкость ногтей, выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Кожа теряет упругость, становится бледной и склонной к раздражению. У людей с тонкой кожей усиливается купероз — покраснения и сосудистые «звёздочки», особенно на щеках и носу.
Токоферол, известный как витамин Е, играет ключевую роль в защите кожи и волос зимой. Он восстанавливает гидробаланс, укрепляет клеточные мембраны и способствует синтезу коллагена. Это помогает сохранить кожу увлажнённой и эластичной, а волосы — прочными и блестящими. Кроме того, витамин Е усиливает антиоксидантную защиту, предотвращая повреждение от воздействия окружающей среды.
Дефицит витамина Е может привести к сухости кожи, ухудшению зрения, анемии, мышечной дистрофии и нарушениям работы сердца. Также его нехватка может снизить репродуктивные функции.
Биотин (B7) и другие витамины этой группы поддерживают здоровье кожи и волос. B7 способствует регенерации клеток, предотвращает воспаления и выпадение волос. Витамины B3 и B5 регулируют работу сальных желез, увлажняют кожу и устраняют ломкость волос. Они также ускоряют рост волос и ногтей, улучшая их структуру.
Дефицит витаминов группы В может вызвать быструю утомляемость, бессонницу, депрессию, дерматиты и аллергии. На коже это проявляется в виде сухости и шелушения.
Этот мощный антиоксидант защищает кожу от воздействия свободных радикалов и стимулирует синтез коллагена. Витамин С помогает бороться с сухостью кожи, уменьшает воспаления и осветляет пигментные пятна. Для волос он способствует улучшению кровообращения кожи головы, укрепляя волосяные луковицы и предотвращая выпадение.
Дефицит витамина С часто проявляется сухостью кожи, выпадением волос и ломкостью ногтей. Он также вызывает проблемы с деснами (кровоточивость), снижает иммунитет, замедляет заживление ран и может вызвать болевые ощущения в суставах.
|Витамин
|Роль
|Источники
|E
|Увлажнение и защита
|Миндаль, авокадо, масла
|B7
|Укрепление волос
|Яйца, злаки
|C
|Синтез коллагена, антиоксидант
|Цитрусы, шиповник
При дефиците витаминов врачи советуют рекомендуют специальные добавки. Подбирайте комплексы с учётом возраста, пола и потребностей (для кожи или волос). Оптимальный выбор — составы с антиоксидантами и аминокислотами. Однако не назначайте их самостоятельно — проконсультируйтесь со специалистом.
Популярные комплексы для волос и кожи включают:
Витамин E: Принимайте во время еды с жирами, так как он жирорастворимый и лучше усваивается с ними. Рекомендуемая дозировка для взрослых составляет 15 мг (22,4 МЕ) в день.
Витамины группы B: Лучше принимать утром, так как они поддерживают выработку энергии. Витамин B12 лучше пить на голодный желудок. Рекомендуемые дозировки витаминов группы В:
Витамин B7 (биотин) — 50 мкг в сутки. Витамин B3 (ниацин) — 20 мг в сутки. Витамин B5 (пантотеновая кислота) — 5 мг в сутки.
Витамин C: Принимайте утром, желательно во время завтрака, с углеводами или белками. Не сочетайте с витамином B12. Рекомендуемая дозировка составляет 75–90 мг в день.
Витамины эффективнее в комплексе с:
Обращайтесь к специалисту, если:
Источники: invitro.ru, zdesapteka.ru, cgon.rospotrebnadzor.ru, style.rbc.ru, solgarvitamin.ru, megapteka.ru.