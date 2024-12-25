Витамины для улучшения состояния кожи лица зимой

Добавки с витаминами для кожи можно принимать как профилактически, так и для лечения ряда кожных проблем. При выборе добавок следует помнить, что переизбыток витаминов может быть так же вреден, как и их дефицит. Лучше консультироваться с врачом или диетологом для подбора правильных дозировок, учитывая особенности состояния кожи.