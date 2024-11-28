Секреты увлажнения кожи зимой: как витамины и косметика помогут вам

Витамин E — это один из самых мощных антиоксидантов, который помогает сохранять кожу увлажненной и защищенной. Он активно борется с вредным воздействием свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения кожи и могут привести к ее сухости и тусклости. Витамин E способствует улучшению циркуляции крови в капиллярах, благодаря чему клетки кожи получают больше питательных веществ и влаги. В косметических средствах витамин E часто используется в кремах для кожи, направленных на увлажнение и борьбу с сухостью.