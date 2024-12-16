ПВО сбила беспилотник под Белгородом, есть последствия

Posted 16 декабря, 13:43
Published 16 декабря, 13:43
Modified 16 декабря, 13:45
Updated 16 декабря, 13:45
В результате прилёта снаряда в Шебекино в здании социального объекта повреждения получили кровля и спортивный инвентарь, выбито остекление. В одном из частных домов пробита крыша.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородским районом. В социальном объекте в Таврово повреждены окна.
Напомним, что сегодня в Валуйском округе при атаке украинского дрона на грузовик пострадал водитель. За прошедшие сутки зафиксировано мало последствий, но всё в тех же муниципалитетах — Белгородском районе и Шебекинском округе.