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Posted 16 декабря, 13:43

Published 16 декабря, 13:43

Modified 16 декабря, 13:45

Updated 16 декабря, 13:45

Есть разрушения после новых атак ВСУ на Белгородскую область

ПВО сбила беспилотник под Белгородом, есть последствия

16 декабря 2024, 13:43
Фото: bel.ru. Есть разрушения после новых атак ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Таврово в Белгородском районе и Шебекино

Сюжет
Беспилотник
Власти сообщили о последствиях очередных атак ВСУ на Белгородскую область. В этот раз никто из мирных жителей не пострадал. Под обстрел попал город Шебекино, есть прямой прилёт в соцобъект. Последствия зафиксировали после сбития БПЛА в Белгородском районе.

В результате прилёта снаряда в Шебекино в здании социального объекта повреждения получили кровля и спортивный инвентарь, выбито остекление. В одном из частных домов пробита крыша.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородским районом. В социальном объекте в Таврово повреждены окна.

Напомним, что сегодня в Валуйском округе при атаке украинского дрона на грузовик пострадал водитель. За прошедшие сутки зафиксировано мало последствий, но всё в тех же муниципалитетах — Белгородском районе и Шебекинском округе.

Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области
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