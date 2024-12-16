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Posted 16 декабря, 11:11

Published 16 декабря, 11:11

Modified 16 декабря, 11:13

Updated 16 декабря, 11:13

Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области

Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области

16 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
ЧП произошло в селе Борки Валуйского округа. Грузовой автомобиль в момент удара ехал по дороге. Подробности о состоянии водителя сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У мужчины осколочные ранения головы и руки. Прибывшая на место бригада скорой помощи сейчас доставляет его в Валуйскую центральную районную больницу.

Транспортное средство тоже получило повреждения.

Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область 14 декабря погиб девятилетний мальчик. Ранения получили его семимесячная сестра и мама.

За прошедшие сутки последствий в регионе немного. Их зафиксировали в Белгородском районе и Шебекинском округе. В последнее время сводки обстрелов могут обходиться вообще без разрушений.

Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?
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