Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области

Posted 16 декабря, 11:11
Published 16 декабря, 11:11
Modified 16 декабря, 11:13
Updated 16 декабря, 11:13
У мужчины осколочные ранения головы и руки. Прибывшая на место бригада скорой помощи сейчас доставляет его в Валуйскую центральную районную больницу.
Транспортное средство тоже получило повреждения.
Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область 14 декабря погиб девятилетний мальчик. Ранения получили его семимесячная сестра и мама.
За прошедшие сутки последствий в регионе немного. Их зафиксировали в Белгородском районе и Шебекинском округе. В последнее время сводки обстрелов могут обходиться вообще без разрушений.