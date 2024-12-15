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Posted 15 декабря, 06:32

Published 15 декабря, 06:32

Modified 15 декабря, 06:34

Updated 15 декабря, 06:34

Семимесячная белгородка, пострадавшая от атаки ВСУ, получает помощь в больнице

Как себя чувствует семимесячная белгородка, пострадавшая при атаке ВСУ?

15 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI.

Семимесячная белгородка, пострадавшая от атаки ВСУ, получает помощь в больнице

Сюжет
Обстрел
Речь идёт о сестре погибшего при ударе дрона девятилетнего мальчика. Дети вместе с мамой находились дома, когда туда влетел беспилотник. Мальчик погиб, а его маму и сестру пришлось госпитализировать, сообщил Гладков.

За вчерашний день ВСУ ударили по Белгородской области 37 украинскими беспилотниками. Один из них атаковал частный дом в посёлке Майский Белгородского района, в результате чего погиб девятилетний мальчик, пострадали его мать и семимесячная сестра.

Губернатор Вячеслав Гладков утром следующего дня, 15 декабря, сообщил, что мама с дочерью находятся в детской областной больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

При этом сразу после ранения мать детей отправили в горбольницу № 2.

Напомним, что обстрел Майского случился вчера, 14 декабря. Один из дронов влетел в частный дом и, вероятно, сдетонировал внутри. Пострадали окна, стены, внутренние помещения и машина в гараже. Повреждения заметили и в соседнем доме.

Позже соседи, помогающие разбирать обломки, сообщили, что заметили погибшего девятилетнего мальчика поздно — он уже погиб. Отец детей не пострадал.

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