Как себя чувствует семимесячная белгородка, пострадавшая при атаке ВСУ?

Posted 15 декабря, 06:32
Published 15 декабря, 06:32
Modified 15 декабря, 06:34
Updated 15 декабря, 06:34
За вчерашний день ВСУ ударили по Белгородской области 37 украинскими беспилотниками. Один из них атаковал частный дом в посёлке Майский Белгородского района, в результате чего погиб девятилетний мальчик, пострадали его мать и семимесячная сестра.
Губернатор Вячеслав Гладков утром следующего дня, 15 декабря, сообщил, что мама с дочерью находятся в детской областной больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.
При этом сразу после ранения мать детей отправили в горбольницу № 2.
Напомним, что обстрел Майского случился вчера, 14 декабря. Один из дронов влетел в частный дом и, вероятно, сдетонировал внутри. Пострадали окна, стены, внутренние помещения и машина в гараже. Повреждения заметили и в соседнем доме.
Позже соседи, помогающие разбирать обломки, сообщили, что заметили погибшего девятилетнего мальчика поздно — он уже погиб. Отец детей не пострадал.