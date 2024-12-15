Трое юных белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в Москве

Posted 15 декабря, 06:55
Published 15 декабря, 06:55
Modified 15 декабря, 07:49
Updated 15 декабря, 07:49
За этот год в лечебные учреждения других регионов России отправили 380 белгородцев, которые пострадали при атаках ВСУ. Больницы, принимавшие пострадавших, были федерального и регионального уровня.
В настоящее время ещё несколько белгородцев проходят лечение в Российской детской клинической больнице. Речь идёт о трёх ребятах, у которых наблюдается состояние средней тяжести.
«Им оказывается вся необходимая помощь. Мы очень надеемся, что они смогут вернуться домой к своим родным и близким как можно скорее», — добавил глава региона.
Напомним, что при вчерашней атаке на регион погиб девятилетний мальчик. Его семимесячная сестра и мама пострадали.