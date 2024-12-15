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Posted 15 декабря, 06:55

Published 15 декабря, 06:55

Modified 15 декабря, 07:49

Updated 15 декабря, 07:49

Трое юных белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в Москве

Трое юных белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в Москве

15 декабря 2024, 06:55
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Всего за год в другие регионы России отправляли почти 400 раненных в результате атак ВСУ белгородцев. В настоящее время в федеральном медучреждении находятся ещё трое детей. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

За этот год в лечебные учреждения других регионов России отправили 380 белгородцев, которые пострадали при атаках ВСУ. Больницы, принимавшие пострадавших, были федерального и регионального уровня.

В настоящее время ещё несколько белгородцев проходят лечение в Российской детской клинической больнице. Речь идёт о трёх ребятах, у которых наблюдается состояние средней тяжести.

«Им оказывается вся необходимая помощь. Мы очень надеемся, что они смогут вернуться домой к своим родным и близким как можно скорее», — добавил глава региона.

Напомним, что при вчерашней атаке на регион погиб девятилетний мальчик. Его семимесячная сестра и мама пострадали.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ
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