Трое юных белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в Москве

Сюжет СВО

Всего за год в другие регионы России отправляли почти 400 раненных в результате атак ВСУ белгородцев. В настоящее время в федеральном медучреждении находятся ещё трое детей. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.