Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?

Posted 16 декабря, 06:33
Published 16 декабря, 06:33
Modified 16 декабря, 06:35
Updated 16 декабря, 06:35
За сутки по Белгородской области выпустили 30 боеприпасов и 15 беспилотников, часть из которых была сбита. Последствия есть в Белгородском районе и Шебекинском округе.
В первом, в селе Нечаевка, в результате одной из атак выбило окна в частном жилом доме, а во втором, в селе Новая Таволжанка, снаряд прилетел на территорию частного домовладения. Повреждения получили дом и легковое авто.
Без разрушений обошлось в Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском муниципальном округе.