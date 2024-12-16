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Posted 16 декабря, 06:33

Published 16 декабря, 06:33

Modified 16 декабря, 06:35

Updated 16 декабря, 06:35

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?

16 декабря 2024, 06:33
Фото: bel.ru. ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 30 боеприпасов и 15 БПЛА

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Обстрел
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. В большей части атакованных населённых пунктов обошлось без последствий. Никто из мирных жителей ранен не был. Губернатор Вячеслав Гладков поделился ежедневной сводкой обстрелов региона.

За сутки по Белгородской области выпустили 30 боеприпасов и 15 беспилотников, часть из которых была сбита. Последствия есть в Белгородском районе и Шебекинском округе.

В первом, в селе Нечаевка, в результате одной из атак выбило окна в частном жилом доме, а во втором, в селе Новая Таволжанка, снаряд прилетел на территорию частного домовладения. Повреждения получили дом и легковое авто.

Без разрушений обошлось в Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском муниципальном округе.

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