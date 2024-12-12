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Posted 12 декабря, 13:53

Published 12 декабря, 13:53

Modified 12 декабря, 13:56

Updated 12 декабря, 13:56

Владимир Путин и Евгений Поддубный

Путин наградил военкора Евгения Поддубного медалью Героя России

12 декабря 2024, 13:53
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Евгений Поддубный
Глава государства присвоил известному военному корреспонденту и уроженцу Белгородской области Евгению Поддубному, который был серьёзно ранен, выполняя журналистское задание в курском приграничье, звание Героя России. Подробности сообщили в Кремле.

Торжественная церемония награждения в Кремле состоялась 12 декабря. В число тех, кого удостоили государственной награды Российской Федерации, попал журналист Евгений Поддубный.

В августе 2024 года он отправился со съёмочной командой в приграничье Курской области, где их машину атаковал украинский дрон. Тогда депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный якобы погиб. Эту информацию быстро подхватили Telegram-каналы.

Вскоре её опровергли в ВГТРК. Поддубного на самом деле в тяжёлом состоянии доставили в больницу Курской области. У него были серьёзные ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Для интенсивного лечения его позже перенаправили в московскую больницу.

«Мы живём сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живём в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающе надёжную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни. И я знаю, я верю, победа будет за нами, потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России!» — произнёс речь Поддубный.

Президент выразил благодарность Поддубному и всем военным корреспондентам, которые, несмотря на опасность, продолжают работать в зонах боевых действий.

Видео: kremlin.ru. Владимир Путин награждает Евгения Поддубного
Военкор Поддубный получит особое звание в Белгородской области
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