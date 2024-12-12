Путин наградил военкора Евгения Поддубного медалью Героя России

Posted 12 декабря, 13:53
Published 12 декабря, 13:53
Modified 12 декабря, 13:56
Updated 12 декабря, 13:56
Торжественная церемония награждения в Кремле состоялась 12 декабря. В число тех, кого удостоили государственной награды Российской Федерации, попал журналист Евгений Поддубный.
В августе 2024 года он отправился со съёмочной командой в приграничье Курской области, где их машину атаковал украинский дрон. Тогда депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный якобы погиб. Эту информацию быстро подхватили Telegram-каналы.
Вскоре её опровергли в ВГТРК. Поддубного на самом деле в тяжёлом состоянии доставили в больницу Курской области. У него были серьёзные ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Для интенсивного лечения его позже перенаправили в московскую больницу.
«Мы живём сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живём в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающе надёжную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни. И я знаю, я верю, победа будет за нами, потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России!» — произнёс речь Поддубный.
Президент выразил благодарность Поддубному и всем военным корреспондентам, которые, несмотря на опасность, продолжают работать в зонах боевых действий.