Путин наградил военкора Евгения Поддубного медалью Героя России

Вскоре её опровергли в ВГТРК. Поддубного на самом деле в тяжёлом состоянии доставили в больницу Курской области. У него были серьёзные ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Для интенсивного лечения его позже перенаправили в московскую больницу.