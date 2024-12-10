Белгородцев увезут в столицу ещё несколько поездов

Ранее для белгородцев уже запускали дополнительные поезда Белгород — Москва, причём дважды: сначала их количество увеличилось на два в октябре, затем ещё на два — в начале декабря. А скоростной поезд Белгород — Москва будет ездить с 10 вагонами.