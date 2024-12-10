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Posted 10 декабря, 06:39

Published 10 декабря, 06:39

Modified 10 декабря, 06:41

Updated 10 декабря, 06:41

У белгородцев будет больше шансов уехать на праздники в Москву

Белгородцев увезут в столицу ещё несколько поездов

10 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI. У белгородцев будет больше шансов уехать на праздники в Москву

Количество поездов Белгород — Москва снова увеличили

Сюжет
Новости Белгорода
Увеличенное количество поездов будет курсировать только в новогодние праздники. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о запуске новых вагонов.

В РЖД организовали дополнительные поезда, следующие из Белгорода в Москву. Вагоны будут курсировать только в праздничные выходные — начиная с 28 декабря.

«Надеюсь, что для тех, кто собрался в отпуск или к своим родным и близким, уже не будет такого дискомфорта в связи с поиском дефицитных билетов на поезд», — отметил в Сети губернатор.

Ранее для белгородцев уже запускали дополнительные поезда Белгород — Москва, причём дважды: сначала их количество увеличилось на два в октябре, затем ещё на два — в начале декабря. А скоростной поезд Белгород — Москва будет ездить с 10 вагонами.

О том, куда можно отправиться на новогодние праздники, помимо столицы, редакция Бел.Ру писала здесь.

Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растёт
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#Александра Склярова#Общество#Москва#Дополнительные поезда#Новости Белгорода#Поезда#Белгород#Вячеслав Гладков
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