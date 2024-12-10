Белгородцев увезут в столицу ещё несколько поездов

Posted 10 декабря, 06:39
Published 10 декабря, 06:39
Modified 10 декабря, 06:41
Updated 10 декабря, 06:41
В РЖД организовали дополнительные поезда, следующие из Белгорода в Москву. Вагоны будут курсировать только в праздничные выходные — начиная с 28 декабря.
«Надеюсь, что для тех, кто собрался в отпуск или к своим родным и близким, уже не будет такого дискомфорта в связи с поиском дефицитных билетов на поезд», — отметил в Сети губернатор.
Ранее для белгородцев уже запускали дополнительные поезда Белгород — Москва, причём дважды: сначала их количество увеличилось на два в октябре, затем ещё на два — в начале декабря. А скоростной поезд Белгород — Москва будет ездить с 10 вагонами.
О том, куда можно отправиться на новогодние праздники, помимо столицы, редакция Бел.Ру писала здесь.