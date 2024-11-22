Стоимость бензина в Белгородской области всего на копейку меньше, чем в Москве

Сюжет Бензин

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти. На сегодняшний день по ЦФО регион обгоняет только Подмосковье. В Москве бензин тоже дороже, чем в Белгородской области, однако всего на одну копейку. Данными о динамике поделился Росстат.