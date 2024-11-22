Стоимость бензина в Белгородской области всего на копейку меньше, чем в Москве

Posted 22 ноября, 05:02
Published 22 ноября, 05:02
Modified 22 ноября, 05:02
Updated 22 ноября, 05:02
По данным на 18 ноября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,57 рубля за литр. Приграничье всё ещё обгоняет по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,42 рубля. А самый дорогой бензин в ЦФО зафиксирован в Подмосковье и в Москве — 61,19 рубля и 60,58 рубля соответственно.
В Белгородской области стоимость всех марок бензина отличается. АИ-92 стоит 53,98 рубля (+0,21 ₽ за неделю), АИ-95 — 58,77 рубля (+0,23 ₽), АИ-98 и выше — 80,55 рубля (+0,54 ₽). Цена дизельного топлива повысилась до 64,15 рубля (+0,4 ₽).
В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал до 58,31 рубля.