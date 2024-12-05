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Posted 5 декабря, 12:27

Published 5 декабря, 12:27

Modified 5 декабря, 12:29

Updated 5 декабря, 12:29

Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»

Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»

5 декабря 2024, 12:27
Фото: Яндекс.Карты.
Сюжет
Белгородский бизнес
Бывший владелец «Агро-Белогорье» зарегистрировал ООО «Лемниската» и назначил директором Дмитрия Макарова.

Владимир Зотов стал учредителем нового общества с ограниченной ответственностью. ООО «Лемниската» зарегистрировано 4 декабря 2024 года в муниципальном округе Покровское-Стрешнево в Москве. Среди видов деятельности компании — аренда и управление недвижимостью, деятельность гостиниц и ресторанов. Интересно, что адрес регистрации находится в комплексе зданий рядом со стадионом футбольного клуба «Спартка-Москва».

Генеральным директором назначен Дмитрий Макаров, который на сегодняшний день выступает соучредителем в компании Зотова «Ольшанец парк», а также владельцем бывших компаний бизнесмена «Ресторан Ривьера», «Ривьера», МЦ «Ривьера», «Ресторан Ривьера-Сити», «Калейдоскоп вкуса».

Владимир Зотов на сгеодня выступает учредителем в «Мастерфесте», «Ольшанец парке», «Садах Белогорья», «Альфа-Трасте», УК «Развитие», «Клинике Евромед», «Пикник-парке», «Центре НИОКР» и в ещё одной московской компании, получившей известность во время корпоративного спора Владимира Зотова, Ларисы Ковалёвой и «Русагро» по «Агро-Белогорью».

Редакция Бел.Ру подробно писала о том, на чём будет зарабатывать Зотов после потери «Агро-Белогорья», и о корпоративном споре с «Русагро».

Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»
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#Евгений Грицков#Экономика#Белгородский бизнес#Компания в Москве#Дмитрий Макаров
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