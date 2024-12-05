Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»

Posted 5 декабря, 12:27
Published 5 декабря, 12:27
Modified 5 декабря, 12:29
Updated 5 декабря, 12:29
Владимир Зотов стал учредителем нового общества с ограниченной ответственностью. ООО «Лемниската» зарегистрировано 4 декабря 2024 года в муниципальном округе Покровское-Стрешнево в Москве. Среди видов деятельности компании — аренда и управление недвижимостью, деятельность гостиниц и ресторанов. Интересно, что адрес регистрации находится в комплексе зданий рядом со стадионом футбольного клуба «Спартка-Москва».
Генеральным директором назначен Дмитрий Макаров, который на сегодняшний день выступает соучредителем в компании Зотова «Ольшанец парк», а также владельцем бывших компаний бизнесмена «Ресторан Ривьера», «Ривьера», МЦ «Ривьера», «Ресторан Ривьера-Сити», «Калейдоскоп вкуса».
Владимир Зотов на сгеодня выступает учредителем в «Мастерфесте», «Ольшанец парке», «Садах Белогорья», «Альфа-Трасте», УК «Развитие», «Клинике Евромед», «Пикник-парке», «Центре НИОКР» и в ещё одной московской компании, получившей известность во время корпоративного спора Владимира Зотова, Ларисы Ковалёвой и «Русагро» по «Агро-Белогорью».
Редакция Бел.Ру подробно писала о том, на чём будет зарабатывать Зотов после потери «Агро-Белогорья», и о корпоративном споре с «Русагро».