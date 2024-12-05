Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»

Владимир Зотов стал учредителем нового общества с ограниченной ответственностью. ООО «Лемниската» зарегистрировано 4 декабря 2024 года в муниципальном округе Покровское-Стрешнево в Москве. Среди видов деятельности компании — аренда и управление недвижимостью, деятельность гостиниц и ресторанов. Интересно, что адрес регистрации находится в комплексе зданий рядом со стадионом футбольного клуба «Спартка-Москва».