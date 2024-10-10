У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулы

Для тех же, кто захочет уехать из Москвы в Белгород, будет курсировать дополнительный поезд № 219Щ. В расписании он будет 28, 30 декабря, 3, 5 января. Поезд отправится из Киевского вокзала в 17:40, прибытие в Белгород — в 06:25.