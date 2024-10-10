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Posted 10 октября, 08:05

Published 10 октября, 08:05

Modified 10 октября, 08:06

Updated 10 октября, 08:06

В расписании в новогодние дни будет больше поездов Белгород — Москва

У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулы

10 октября 2024, 08:05
Фото: 1MI
В расписании в новогодние дни будет больше поездов Белгород — Москва

Дополнительные поезда между Москвой и Белгородом запустят в новогодние праздники

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Новости Белгорода
Они будут курсировать как в предновогодние, так и в первые дни 2025 года. Поезда будут проезжать через Калугу, подчеркнули в региональном минтрансе.

Белгородцы смогут выбраться на новогодние каникулы в Москву. В расписании появится больше рейсов из региона в столицу.

Так, поезд № 220В Белгород — Москва отправится 30 декабря, 2, 5, 7 января. Время отправления — 01:36. В столицу поезд приедет в 14:00.

Для тех же, кто захочет уехать из Москвы в Белгород, будет курсировать дополнительный поезд № 219Щ. В расписании он будет 28, 30 декабря, 3, 5 января. Поезд отправится из Киевского вокзала в 17:40, прибытие в Белгород — в 06:25.

Поезда проследуют через Калугу. В Белгородской области также предусмотрена остановка на станции Прохоровка.

Ранее стало известно, что расписание изменится у некоторых поездов Белгород — Санкт-Петербург. Корректировки будут актуальны уже в декабре. Также изменится нумерация трёх поездов.

Кроме того, сообщалось, что следующий из Санкт-Петербурга в Белгород поезд № 203/204 не будет останавливаться на трёх станциях в Курской области.

У некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписание
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#Инна Рогова#Общество#Москва#Поезд#Новогодние каникулы#Новогодние праздники#Прохоровка#Новости Белгорода#Калуга#Белгород
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