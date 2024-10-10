У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулы

Posted 10 октября, 08:05
Published 10 октября, 08:05
Modified 10 октября, 08:06
Updated 10 октября, 08:06
Белгородцы смогут выбраться на новогодние каникулы в Москву. В расписании появится больше рейсов из региона в столицу.
Так, поезд № 220В Белгород — Москва отправится 30 декабря, 2, 5, 7 января. Время отправления — 01:36. В столицу поезд приедет в 14:00.
Для тех же, кто захочет уехать из Москвы в Белгород, будет курсировать дополнительный поезд № 219Щ. В расписании он будет 28, 30 декабря, 3, 5 января. Поезд отправится из Киевского вокзала в 17:40, прибытие в Белгород — в 06:25.
Поезда проследуют через Калугу. В Белгородской области также предусмотрена остановка на станции Прохоровка.
Ранее стало известно, что расписание изменится у некоторых поездов Белгород — Санкт-Петербург. Корректировки будут актуальны уже в декабре. Также изменится нумерация трёх поездов.
Кроме того, сообщалось, что следующий из Санкт-Петербурга в Белгород поезд № 203/204 не будет останавливаться на трёх станциях в Курской области.