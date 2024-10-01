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Posted 1 октября, 12:09

Published 1 октября, 12:09

Modified 1 октября, 12:32

Updated 1 октября, 12:32

На одном из белгородских поездов отменили три остановки

На маршруте поезда Санкт-Петербург — Белгород отменили три остановки

1 октября 2024, 12:09
Фото: 1MI
На одном из белгородских поездов отменили три остановки
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Новости Белгорода
Поезд из Санкт-Петербурга в Белгород не будет останавливаться на трёх станциях в Курской области. О нововведениях предупредили в Федеральной пассажирской компании РЖД.

Поезд № 203/204, следующий из Санкт-Петербурга в Белгород, не будет останавливаться на трёх курских станциях. Речь идёт о Михайловском Руднике, Льгове-Киевском и Курчатове.

Такие ограничения будут действовать с 13 по 31 октября, однако позже их действие могут продлить.

Об изменениях пассажиров предупредят через СМС-сообщения. Деньги из купленные на эти даты билеты могут вернуть без дополнительных сборов и плат.

Такие же ограничения коснутся ещё двух поездов: следующего из Адлера до Калининграда, а также из Москвы в Курск.

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