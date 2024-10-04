bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 07:03

Published 4 октября, 07:03

Modified 4 октября, 07:05

Updated 4 октября, 07:05

Изменения вступят в силу в конце 2024 года

У некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписание

4 октября 2024, 07:03
Фото: Минтранс Белгородской области
Изменения вступят в силу в конце 2024 года
Сюжет
Новости Белгорода
С 15 декабря поезда дальнего следования на белгородском направлении будут отправляться и прибывать по новому расписанию, сообщили в региональном минтрансе. Также обновится нумерация некоторых поездов.

В региональном министерстве транспорта сообщили о предстоящих изменениях в номерах и расписании поездов дальнего следования на белгородском направлении. По данным Федеральной пассажирской компании, новый график вступит в силу с 15 декабря.

Во-первых, изменится нумерация трёх поездов. Утренняя «Ласточка» по маршруту Белгород — Москва будет №744В вместо прежнего номера — №720В. Вечерняя «Ласточка», следовавшая по маршруту Москва — Белгород №719В, получит новый — №743М. Вечерний поезд Белгород — Москва №100В теперь будет №076В.

Во-вторых, внесут изменения в расписание поездов:

  • утренняя «Ласточка» Белгород — Москва в новом графике будет отправляться на 4 минуты раньше, в 4:28;
  • поезд №058В Белгород — Москва будет отправляться на 5 минут раньше, в 14:35;
  • поезд №030У Белгород — Санкт-Петербург будет отправляться на 15 минут раньше, в 16:17;
  • фирменный поезд №071В Москва — Белгород будет прибывать из столицы на 35 минут раньше, в 5:50;
  • двухэтажный поезд №029У Санкт-Петербург — Белгород будет прибывать на 11 минут позже, в 14:11.
На маршруте поезда Санкт-Петербург — Белгород отменили три остановки
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение поездов в Белгородской области восстановили после теракта на ж/д путяхВ Белгородской области из-за взрыва на ж/д путях сошла часть поезда: что известно?В сентябре изменится движение поездов между Белгородской и Воронежской областями
#Валерия Колесникова#Общество#Москва#Расписание#Изменения#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Поезда#Белгород
Подпишитесь