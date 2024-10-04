У некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписание

Posted 4 октября, 07:03
Published 4 октября, 07:03
Modified 4 октября, 07:05
Updated 4 октября, 07:05
В региональном министерстве транспорта сообщили о предстоящих изменениях в номерах и расписании поездов дальнего следования на белгородском направлении. По данным Федеральной пассажирской компании, новый график вступит в силу с 15 декабря.
Во-первых, изменится нумерация трёх поездов. Утренняя «Ласточка» по маршруту Белгород — Москва будет №744В вместо прежнего номера — №720В. Вечерняя «Ласточка», следовавшая по маршруту Москва — Белгород №719В, получит новый — №743М. Вечерний поезд Белгород — Москва №100В теперь будет №076В.
Во-вторых, внесут изменения в расписание поездов: