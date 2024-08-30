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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Беспересадочный поезд Валуйки — Лиски — Валуйки будет ездить ещё месяц

В сентябре изменится движение поездов между Белгородской и Воронежской областями

30 августа 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney

Беспересадочный поезд Валуйки — Лиски — Валуйки будет ездить ещё месяц

Изменения затронули сразу несколько маршрутов. Например, беспересадочные поезда по направлению Валуйки — Лиски будут курсировать до конца сентября. Также правительства рассмотрели вопрос продления маршрута Лиски — Алексеевка — Лиски до Валуек, сообщили в региональном минтрансе.

Региональные власти внесли изменения в расписание двух пригородных поездов.

Во-первых, было решено продлить действие беспересадочных поездов по маршруту Валуйки — Лиски — Валуйки до конца сентября. Теперь эти поезда будут отправляться каждые выходные в 9:40 из Валуек в Лиски и в 13:47 из Лисок в Валуйки.

Время в пути по беспересадочному маршруту Валуйки — Лиски составляет около 3,5 часа. На станции Лиски пассажиры могут пересесть на пригородные поезда, отправляющиеся в Воронеж, а также на поезда дальнего следования, следующие в Москву и южном направлении.

Во-вторых, поезд по маршруту Лиски — Алексеевка — Лиски, который ранее курсировал только по субботам и воскресеньям в 8:58, не будут продлевать до Валуек из-за низкого спроса. Это решение было принято из соображений рентабельности.

В-третьих, со 2 сентября электричка по маршруту Лиски — Алексеевка — Лиски будет курсировать ежедневно.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Расписание#Валуйки#Черноземье#Пригородные поезда#Белгород#Воронежская область#Лиски#Сентябрь
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