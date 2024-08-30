В сентябре изменится движение поездов между Белгородской и Воронежской областями

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Региональные власти внесли изменения в расписание двух пригородных поездов.
Во-первых, было решено продлить действие беспересадочных поездов по маршруту Валуйки — Лиски — Валуйки до конца сентября. Теперь эти поезда будут отправляться каждые выходные в 9:40 из Валуек в Лиски и в 13:47 из Лисок в Валуйки.
Время в пути по беспересадочному маршруту Валуйки — Лиски составляет около 3,5 часа. На станции Лиски пассажиры могут пересесть на пригородные поезда, отправляющиеся в Воронеж, а также на поезда дальнего следования, следующие в Москву и южном направлении.
Во-вторых, поезд по маршруту Лиски — Алексеевка — Лиски, который ранее курсировал только по субботам и воскресеньям в 8:58, не будут продлевать до Валуек из-за низкого спроса. Это решение было принято из соображений рентабельности.
В-третьих, со 2 сентября электричка по маршруту Лиски — Алексеевка — Лиски будет курсировать ежедневно.