В сентябре изменится движение поездов между Белгородской и Воронежской областями

Во-первых, было решено продлить действие беспересадочных поездов по маршруту Валуйки — Лиски — Валуйки до конца сентября. Теперь эти поезда будут отправляться каждые выходные в 9:40 из Валуек в Лиски и в 13:47 из Лисок в Валуйки.